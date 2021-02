Lady Di: Esta es la CARTA de Diana de Gales que levantó SOSPECHAS de asesinato contra la Corona británica

La tragedia alrededor de la muerte de la Princesa Diana de Gales, la han convertido en uno de los misterios más famosos del mundo en torno a lo ocurrido la mañana del 26 de agosto de 1996, el día que tuvo lugar uno de los hechos más debatidos en los últimos años: El fallecimiento de Lady Di y su pareja Dodi Al-Fayed.

La mujer que se casó con el Príncipe Carlos, heredero de la Corona británica, causó sensación en todo el planeta, porque nadie imaginó que terminaría perdiendo la vida en un accidente tan polémico, que tuvo lugar en París, Francia, luego de ser perseguida por diversos medios de comunicación.

Aparentemente, el accidente fue producido debido al mal estado en el que se encontraba su chofer, pues había consumido alcohol y antidepresivos, lo cual hicieron que perdiera el control del vehículo, de acuerdo a la prensa francesa de aquel tiempo. Sin embargo, las sospechas del mundo, que seguía de cerca la historia de (des) amor entre la Princesa de Gales y el Príncipe Carlos, se decantaron por un supuesto asesinato planeado por la corona británica.

¿Pruebas de crímenes sexuales?

El móvil, sería tratar de desaparecer la posibilidad de que salieran a luz pública unas supuestas pruebas que estarían en posesión de Lady Di, con respecto a tráfico sexual y abuso de menores que podían incriminar a la realeza, entre los que se encontraba, nada más y nada menos, que su ex esposo, el Príncipe Carlos.

Por supuesto, todo hubiera quedado en rumores y suposiciones, que para estos momentos ya todos habríamos olvidado, de no ser porque hace poco más de dos años, Daily Mirror publicó una carta, que afirmaban era de autoría de Lady Di, donde comentaba que se sentía temerosa por su vida.

"Estoy sentada aquí en mi escritorio en octubre, esperando que alguien me abrace y me ayude a seguir fuerte y con la cabeza en alto". (...) "Esta fase de mi vida es la más peligrosa, mi esposo está planeando un accidente con mi automóvil. Un problema con los frenos y una herida seria en la cabeza le despejarían el camino para que se pueda casar con Tiggy (la niñera de sus hijos). Camilla (Parker Bowles, actual esposa de Carlos) no es más que una trampa. Todos somos utilizados por este hombre en cada sentido de la palabra", afirmaría la Princesa Diana en el escrito que le mandaría a Paul Barrel, su ex mayordomo.

Daily Mirror publicó una imagen con una carta que pertenecería a Diana. Foto: Especial

El hecho fue desmentido por la corona británica, quien incluso ha señalado que Barrel era capaz de imitar la letra de Diana a la perfección. Aunque, también hay que decir, que la caligrafía de cartas oficiales, comparada con esta en realidad luce idéntica.Sin embargo, los seguidores de 'The Crown' esperan ver que incluyan este escándalo en la serie, ya sea en la temporada 5 o 6.

