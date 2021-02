Orgullosa María: Cuando CREEDENCE se convirtió en la banda estadounidense MÁS QUERIDA en México

Inspirados por el sonido del rock and roll de los años 50, Creedence ofrecía una contundente e irresistible propuesta de rock sureño.

A diferencia de las bandas de finales de los 60s, los californianos esquivaron los excesos psicodélicos de la Costa Oeste. Aunque la portada de 'Bayou Country' es lisérgica, significa un despiste para el contenido sonoro del disco.

Su segundo álbum, contiene el éxito 'Proud Mary', (conocida en México como 'Orgullosa María') que vendió un millón de copias. La canción es una oda a los navegadores del Río Mississippi.

En la capital mexicana, los Creedence se convirtieron en la banda más popular, por encima de The Beatles. Al grado de contar con una programación especial en el radio en donde transmitían sus éxitos. Estados Unidos vivió con cierta indiferencia el fenómeno de este cuarteto que consiguió el reconocimiento de manera inesperada en el vecino país del sur.

Portada del álbum, editado por Fantasy Records.

Foto: Discogs.

Con mucho rock and roll

Otros momentos destacables del álbum son la bluesera 'Born On The Bayou', la espesa 'Keep On Choonglin'' y una versión enérgica de 'Good Golly Miss Molly', original de Little Richard.

'Bayou Country' inauguró una racha de ocho sencillos dentro del Top 10, discos de oro, platino, extensas giras por Estados Unidos y Europa en un lapso menor de dos años. ¡Algo increíble!

Los Cridens (en cariñoso "mexicañol") se mantiene como una de las mejores agrupaciones en la historia de EU. Al mismo tiempo, es la banda más grande de ese país a nivel de singles.

Por RODRIGO CASTILLO.