Miguel Millo el artista plástico mexicano que ha expuesto lienzos humanos en diferentes ciudades del mundo

Miguel Millo a través de sus obras ha construido imágenes que expresan total libertad, mismas que revelan su manera de sentir. En ellas podemos ver mujeres cubiertas de barro y naturaleza. Para el artista el crear composiciones artísticas con elementos del planeta y formas espontáneas es su obsesión.

¿Cómo surge tu pasión por el arte?

Mi madre me llevaba a los museos y conciertos de música clásica, a los ocho años decidí que quería ir a clases de pintura, siempre he sido un ser creativo. Inicié la escuela a los cuatro años y a los 16 estaba por entrar a la Universidad y quería estudiar escenografía, pero como vivía en Tijuana mis padres no querían que me viniera a la Ciudad de México por lo que elegí la carrera de Diseño Gráfico.

¿Cómo es el proceso creativo en cada obra que realizas?

Me inspiro en la naturaleza, la mujer y su esencia natural. Me gusta encerrarme en mi estudio, tengo música en vivo, un chelista, una mujer que toca cuencos y otra que interpreta cantos muy culturales, los que interpretan sin partituras. Defiendo mucho los valores y derechos de la mujer y busco la manera de empoderarla siempre.

¿Cuál es tu técnica favorita?

Los artistas utilizan lienzos para plasmar su arte, mi herramienta perfecta es la piel que late, vive, respira y siente. Utilizó barro con pigmento, plantas naturales y luz, al terminar la obra las fotografío. También realizo mosaicos, tapices, lana y algodón.

¿A qué retos te has enfrentado en tu profesión?

Cuando expongo en otros países y digo que soy mexicano, la gente quiere folclorizar el arte con flores, texturas y colores vivos. Mi estilo es auténtico y no lo ves en el mundo, el arte mexicano debe ser nato. Debemos mirar a los nuevos artistas que están empezando desde cero y están creando cosas únicas sin necesidad de remasterizar.

¿En esta cuarentena cómo te reinventaste?

Estos meses han sido como una montaña rusa, realicé muchos proyectos que estoy en espera de lanzarlos cuando termine la pandemia. Tengo obras en Amsterdam y Madrid que están guardadas en casas.

¿Crees que sigue existiendo el tabú de que del arte no se vive?

Si eres un buen artista siempre te va ir bien.

Por Isis Malherbe