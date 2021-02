Bob Marley: Un intento de ASESINATO inspiró lo fue señalado como el MEJOR ÁLBUM del siglo XX

Después del intento de asesinato del que fue víctima en 1976, Bob Marley decidió mudarse a Londres, Inglaterra en donde encontró la inspiración para grabar su obra más perdurable. «Exodus» es uno de los discos más accesibles del reggae.

Sin embargo, hay cortes políticos como «So Much Things To Say». El dance hall brilla en la canción que da nombre al álbum y también incluye dos de las canciones más emblemáticas del artista jamaicano: «Jamming» y «One Love/People Get Ready».

La visión de Marley fue escuchada con detenimiento y se convirtió en una gran influencia para el movimiento musical de Europa a fines de los '70.

Foto: Discogs.

El profeta a su tierra

Después de la publicación de «Exodus» en 1977, Bob Marley regresó a Jamaica para presentarse en el concierto One Love, que reunió a los máximos exponentes de la música que se producía en la isla.

Durante su participación, señalada como una de sus mejores, Marley logró que Michael Manley, del partido PNP, y Edward Seaga, del JLP, estrecharan su mano sobre el escenario para transmitir un mensaje de paz a los jamaiquinos.

Bob siguió con su misión de llevar la palabra de la paz y el entendimiento por todos los lugares de occidente. En 1981, falleció tras su negativa por atenderse una lesión en el pie. Así se apagó una de las voces más críticas dentro de la música popular. Voz que se llegó a un nivel internacional gracias al álbum que editó en 1977.

En 1999, la revista Time nombró a «Exodus» como el mejor álbum del Siglo XX.

Por RODRIGO CASTILLO.