"No te peines", conoce el verdadero significado de esta frase mexicana

Muchas de las expresiones que utilizamos para comunicarnos en México serían difíciles de entender para alguien que no conoce el significado, pues aunque llevan palabras comunes, su traducción no explicaría mucho, como pasa con la frase "No te peines", pues se trata de regionalismos que sólo entendemos los mexicanos.

Cada generación va tomando nuevas formas de hablar y así es como se van creando nuevas expresiones, aunque en ocasiones no se tiene un origen claro de como se hicieron comunes, aunque que la hemos oído en diversas ocasiones.

¿De dónde sale la expresión?

Se dice que la expresión "no te peines" ha sido frecuentemente asado entre los habitantes de la Ciudad de México, aunque se trata de un lenguaje mayormente utilizado por personas con un nivel socioeconómico bajo.

Los internautas aseguran que está frase no tiene una connotación "vulgar y ni fuerte", pero no es usada en un lenguaje formal.

¿Qué quiere decir "No te peines"?

La frase es usada como sinónimo de "no te enojes", o también para decirle a alguien que está siendo pedante o "sangrón", otra palabra utilizada en México para expresar que alguien es molesto.

Noticias Relacionadas Me agarraste en curva, descubre el significado oculto de esta frase mexicana

En el lenguaje más coloquial, los jóvenes de ciertos barrios utilizan esta frase en lugar de la más conocida "no te esponjes", que también hace referencia al enojo.

kyog