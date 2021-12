FIL Guadalajara se sacudió la sombra de Ómicron y COVID-19

Concluyó la Feria Internacional del Libro en su edición 35 con 251 mil 900 visitantes, 600 mil menos que en 2019 cuando fueron más de 800 mil los asistentes, esto por el aforo reducido y los protocolos sanitarios. El 70 por ciento de los asistentes se fue con un libro en la mano. Esto le hace una feria madura y que está brindando frutos comentó a El Heraldo de México, el presidente del Patronato FIL, Raúl Padilla López.

“Es la misma idea que tengo con respecto al mismo concepto del libro impreso, lo digital en el mundo del libro y en la feria, llegó para quedarse. En lugar de reducir estimula, el año pasado que fue virtual tuvimos un alcance de 21 millones de personas, al día de hoy domingo en la mañana que es el 30 por ciento de las actividades, estamos llegando a 18 millones. La virtualidad llegó para quedarse y en esta feria seguirá el concepto híbrido, así la feria no solo durará nueve días sino que se extenderá”.

FIL se sacudió sombra de COVID-19 y Ómicron, a pesar de recibir a visitantes de más de 35 países. En nueve días se realizaron 2 mil 649 pruebas aleatorias a personas seleccionadas al azar.

Especialistas de Hospitales Civiles de Guadalajara practicaron casi 140 pruebas PCR y de antígenos para los invitados especiales que requerían el examen de forma indispensable para presentarlos en aeropuertos y regresar a su país de origen. Schulz resaltó que ha sido hasta el colorcito y olorcito de la nota, el aroma a orégano que emana de los túneles sanitizantes.

Raúl Padilla López reconoce que esta edición 35 termina con un déficit manejable de 18 millones de pesos, al disminuir la asistencia a la feria.

“La edición 2021 tuvo un costo de 105 millones 900 mil 403 pesos, lo hago en comparación al costo que había tenido esta fiesta con más de 140 millones de pesos en la última presencial. Un ingreso de 87 millones 21 mil 487 (pesos), efectivamente contrasta con el ingreso de 140 millones que teníamos en la feria. Este año sí salimos un déficit no menor, cerca de 18 millones de pesos. Estamos confiados que el déficit será amortizado con el flujo del siguiente año en razón del éxito que están teniendo las editoriales, estamos ciertos que el próximo año estaremos casi, casi acorde con la presencialidad que hemos tenido en la feria”.

Según datos de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, la FIL significa una derrama económica por 700 millones de pesos en esta semana, lo que reactiva la economía estatal.

La FIL híbrida llegó para quedarse, 18 millones de vistas se registraron en los eventos virtuales, significando 30 por ciento de la agenda total que contó con mil 621 actividades.

Esta es una feria volteriana, es crítica y libre. La Fil es conocimiento, libertad, diversidad y crítica, si molesta al poder “lo siento mucho”, “no tenemos la culpa”.

“Expresar ideas incomodas al Poder, como históricamente le ha incomodado al poder lo que en las universidades se genera: el conocimiento y la crítica. Eso molesta al poder, lo sentimos mucho, no lo hacemos con esa intención. Las diferentes ideas se pueden expresar en esta feria, lo paradójico es que siempre se nos catalogó como una feria política. Ahora los que irritan al poder son otros, nosotros no tenemos la culpa, invitamos a todas las corrientes del pensamiento, nos convenzan o no, somos una feria volteriana”, subrayó Padilla.