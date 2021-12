Presentan en FIL Guadalajara 2021 libros que motivan a jóvenes a elegir su carrera

Los jóvenes necesitan orientación para enfrentarse al mundo real, aunque vivan inmersos en el mundo virtual. Son múltiples los sueños que se tienen, pero la mayoría de las personas, no sólo las nuevas generaciones, no tiene idea que se requiere toda una estructura para poder hacerlos realidad. No es de extrañar entonces que las ideas sólo divaguen y nunca se concreten. Muchos de ellos se dan cuenta en la tercera edad que sus objetivos de vida no existen.

“Fecha límite” es un libro de autoría de Alejandro Santillán, presentado en el marco de la FIL Guadalajara edición 35, muestra una metodología para lograr cada uno de los anhelos de vida.

“Te enseña a comprometerte con tus metas y objetivos. Solamente un 8% de la población alcanza sus metas anuales por ejemplo. El otro 92% no tiene un plan, ni rutinas, ni hábitos, no hay estructura o estrategia para alcanzar sus metas, convertir sus sueños en objetivos concretos. Fecha límite lo que hace es comprometer al lector con un método definido para llegar a sus metas”

“Tenemos anhelos e ideas rondando en la cabeza, soñando con que un día se vuelvan realidad; sin embargo, al no haber método o estrategia vamos a la deriva, pasa el tiempo, pasan los años y no concretamos nada. Deseamos un nuevo proyecto de vida, pero sin objetivos concretos esos proyectos no se vuelven realidad”, subrayó el académico, músico de conservatorio y empresario tapatío.

La metodología que enseña ‘Fecha límite’ es flexible, dependiendo del tamaño del objetivo planteado que puede ser corto, mediano o largo el plazo.

Alejandro Santillán y Alejandro González presentaron sus libros “Fecha límite” y “Liberando a los gigantes” (Foto: Adriana Luna)

“Puede ser que pongas una fecha límite y te pases de ella, que no la respetes, pero el mayor riesgo radica en que no la pongas. El caso es estar en la jugada. Habrá ocasiones en que enfrentas situaciones adversas o crisis que hacen que la fecha límite se prolongue”.

El libro está escrito con lenguaje coloquial para que sea comprendido desde un joven, hasta un adulto mayor que busca concretar por fin sus sueños.

“La primera apuesta es a los emprendedores, sin importar edad. Hay siete estrategias para acelerar la fecha límite, un marco temporal para llegar al objetivo, pero puedes llegar antes. Las metas y objetivos siempre son a corto, mediano y largo plazo. Tú decides la temporalidad del largo plazo que pueden ser cinco años, diez o veinte. Todo dependerá de tu meta, del tamaño de tu sueño”, añadió el autor en entrevista con El Heraldo de México.

Algunos no tienen idea cómo elegir la carrera profesional porque enfrentan el dilema que la tecnología avanza a pasos agigantados y la oferta universitaria va un paso atrás, ese tema lo aborda Alejandro González, en el título ‘Liberando a los gigantes’ (2019).

“Hay que tener claridad de propósito de vida, resolución de propósito y consistencia de él. Hay que tener claro el objetivo que se quiere alcanzar, tomar la determinación de que voy tras él y finalmente ser fiel a los objetivos hasta hacerlos realidad”, finalizó.

