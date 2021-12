Didi Mujer y “Lean in: Women, work and the will to lead”, del libro a una iniciativa de liderazgo

En 2013, Sheryl Sandberg publicó Lean in: Women, work and the will to lead, libro que invita a las mujeres a soñar en grande, forjar un camino a pesar de los obstáculos y a explotar su potencial; dicho material se ha convertido en un referente femenino, pero también para las empresas como DiDi México, compañía de transporte que busca redoblar esfuerzos para lograr la paridad de género.

La empresa de origen chino bajo la presidencia de una de las mujeres más importantes del mundo empresarial, según la revista TIMES 100 (2017), ha implementado en México diversos programas que apoyan a las mujeres de la compañía, en especial a las que se desempeñan como conductoras dentro de la aplicación, a lograr la independencia económica.

De acuerdo con Melva Andrade, Analista Senior de Relaciones Públicas para DiDi México, a partir de un exhaustivo análisis se creó “Didi Mujer”, un programa creado bajo los ejes de seguridad, ganancia y comunidad, los cuales les permiten a las conductoras alcanzar sus metas económicas de forma segura y atendiendo sus necesidades.

“En el libro, Sheryl Sanberg habla de dos cosas que son la brecha de género y los roles de liderazgo, y es que el libro inicia con estadísticas para brindarnos un panorama de la situación profesional y laboral de las mujeres”, contó Andrade.

La analista también añadió que, hasta hace un año las conductoras conectadas en la plataforma eran únicamente 5.2 por ciento, cifra que incrementó a 30 por ciento en este año, gracias a la iniciativa de Didi.

Seguridad y comunidad por y para las mujeres

“En 2020 lanzamos Didi Mujer, que permite que las conductoras se conecten exclusivamente con pasajeras; que si yo le pedí un taxi a mi papá, ella pueda cancelarlo sin penalización; que su proceso sea seguido por una mujer, y que puedan formar parte de programas de recompensas a lo largo del año”, agregó.



Además, la aplicación Didi Mujer cuenta con herramientas que les permiten alcanzar sus metas a través de un asistente de ganancias, mapas de demanda y de tarifa dinámica; en cuanto al tema de seguridad, este tiene características que van desde conectarse sólo con pasajeras, una línea de soporte atendida por mujeres y un botón de pánico.

También cuentan con colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) para educar a la comunidad en temas de acoso sexual y cómo reaccionar ante un incidente de esta naturaleza. Mientras que, en el tema de comunidad, se rediseñaron los procesos fuera y dentro de la compañía para que las mujeres se sientan tranquilas y bienvenidas.

Por: Melissa Moreno



Ficha técnica:

Libro: “Lean in: Women, work and the will to lead”

Autora: Sheryl Sandberg