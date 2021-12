Artista Betsabeé Romero lleva exposición mexicana a París

Con la intención de provocar una reflexión en torno al “amanecer” de la sociedad en la pandemia por COVID-19, Betsabeé Romero interviene con una muestra de tres piezas el espacio público de uno de los barrios más emblemáticos de París.

“El regreso de los soles”, nombre que la artista dio a la exposición, está conformada por tres esculturas, la principal de ellas sol grande de cubierto de espejos cóncavos que simulan el reflejo de la luz del sol en todo el mundo; las otras dos, dos llantas de tractor recicladas grabadas con figuras metafóricas, míticas y ancestrales.

Sobre lo que representa para ella esta muestra, la artista expresó que es sin duda la oportunidad de poder enviar un mensaje al planeta y sus habitantes, pues considera, que sí la salud y las vacunas no es para todos, “nunca podremos ver el amanecer” de la pandemia y sus estragos.

"Si la luz no llega a todos los lugares del mundo, metafóricamente hablando, no habrá ningún renacer, sino llegan las vacunas a todas las naciones, no frenaremos las mutaciones del virus y con ello el surgimiento de nuevas variantes", reflexionó.