Cierra Fundación René Avilés y el acervo de su museo

El Museo del escritor, que René Avilés Fabila (1940-2016) reunió durante su vida, parece haber encontrado un lugar definitivo. Después de cinco años sin exhibirse y de una frustrada concesión al Club Rotario, la biblioteca y el acervo de libros dedicados, primeras ediciones, fotografías y objetos personales de decenas de autores, ha sido entregado en donación al artista Pedro Reyes (1972).

“Se acercó Pedro a mi y yo estuve viendo y dije sí, él admira mucho a René de antes, qué mejor que lo admire, que lo conozca, del museo del escritor no sabía nada”, afirmó Rosario Casco, viuda del Avilés. La donación se ha hecho efectiva a través de Tlacuilo, un proyecto de promoción de la lectura que Reyes fundó en 2020.

La primera actividad para el acervo, bajo la administración del artista, es la instalación de más de 400 libros (entre primeras ediciones y ejemplares firmados por sus autores), cerca de 200 cuadros (entre caricaturas, portadas, carteles, y fotografías) y objetos personales de escritores como máquinas de escribir, ropa y anteojos, en la Galería del ISSSTE Buenavista.

Con el mismo nombre de Museo del escritor, la exhibición incluye la urna con las cenizas de Avilés Fabila; el primer libro que le autografiaron en 1957: “La región más transparente” de Carlos Fuentes; una “rara edición” del cuento “Mesmerism”, de Edgar Allan Poe, firmada por el mismo escritor estadounidense; así como la mesa de trabajo del Centro Mexicano de Escritores, dibujos originales de Guadalupe Amor y manuscritos de Carlos Pellicer, y decenas de artículos más.

El Museo del Escritor permanecerá seis meses en la Galería del ISSSTE, después Pedro Reyes será el encargado de decidir dónde se exhibirá: “La idea que a mí me gustó en lo personal es que no fuera en un sitio específico, sino que fuera rotando, incluso sí un estado pone todo el dinero, porque él (Reyes) también es promotor, pero tampoco tiene tanto dinero, si equis gobernador pone el dinero lo ponen ahí”.

A la Galería del ISSSTE se ha llevado alrededor del 60% del acervo del museo, el resto está bajo resguardo de Reyes, quien afirmó que parte de los 20 mil libros que formaron parte de la biblioteca de Avilés Fabila y que le han sido donados, serán llevados a la Biblioteca de la misma institución, en colonia San Miguel Chapultepec, otros al Centro Cultural Tlatelolco y otra parte al Centro Tlacuilo de Coyoacán.

“Hice una donación completa, doné 20 mil libros, todo inventariado, él ya tiene todo, la fundación ya se está cerrando también, estoy cerrando el capítulo René y dejándolo en las mejores manos que yo pude encontrar. Ellos quieren después de este lugar, poner otra exposición con otros materiales. Yo ya no tengo nada”, señaló Casco.

La viuda del autor de “Los juegos” señaló además que la Fundación que llevó el nombre de su esposo, cerrará definitivamente. “Ya no existirá, ya todo desaparece, yo había hecho el Premio Nacional de Periodismo Cultural, pero este año no pudo ser, el anterior tampoco y dije no, pues entonces ya, ya se acabó”.

