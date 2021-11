“El día que aprendí que no sé amar”, un libro para reflexionar sobre las formas del amor

“¿Quién puede decirte que puedes o no amar?”, fue la pregunta que se hizo Aura García-Junco luego de que una chica le dijera que nunca se había enamorado si es que mantenía una relación abierta. “Se me hizo muy fuerte viniendo de una persona que casi no conocía nada de mí, de mi relación, que pudiera decirme con tanta certeza eso”, explica la autora en el más reciente episodio de LITERAL, en el que habla sobre su libro “El día que aprendí que no sé amar”.

De acuerdo con la escritora mexicana, esta situación podría tener su raíz desde las construcciones culturales, pero considera que también tiene mucha incidencia el propio núcleo familiar, al ser la institución donde comienza la formación de los individuos y donde, de manera natural, se empieza a tener claro las reglas a seguir y las reprimendas.

“Intento abordar el tema de las construcciones culturales que están muy presentes, porque de alguna manera son nuestra formación, tal como las películas que vemos y las canciones que escuchamos, sino también desde la familia y los amigos”, dice García-Junco.

Escucha el episodio completo de "Literal" con Aura García-Junco

La realidad del matrimonio, el amor y las relaciones abiertas

Este libro, que también escribió desde la investigación, aborda una serie de temas que en ocasiones se reafirman, pero en otros se refutan desde las creencias y las concepciones del amor.

“Por ejemplo, en el capítulo del matrimonio yo entré diciendo: ‘el matrimonio debe morir, maldita institución del heteropatriarcado, ojalá se pudra’, y para cuando terminé de escribirlo pensaba lo opuesto. No es que el matrimonio sea la panacea, y me sigue pareciendo que como era antes sí es una institución caduca y horrible; pero ahora, al ver a la gente que se casa a mi alrededor, me doy cuenta que hay otras formas de concebirlo”, dijo.

Sobre el tema de las relaciones abiertas, la autora explicó que ella partió de la idea de que sí funcionan en su experiencia, esto por la visión crítica que ella se ha forjado respecto a las relaciones afectivas, pero deja claro que puede no ser para todos.

Para García-Junco, somos un conjunto de todo, tenemos historias individuales que tienen momentos de trauma que se comienzan a generar desde la infancia y que, en algún momento, nos detonan y ni siquiera estamos entendiendo por qué reaccionamos de tal forma a algo.

En algunos casos, “las personas tienen marcas de abandono tan fuertes que necesitan reafirmaciones constantes y si tenemos este sedimento de nuestra propia vida y le sumas estas normas que debemos seguir”, añade.

De acuerdo con García-Junco, el libro “no intenta ser una voz juzgona, sino todo lo contrario”, ya que fue construido durante tres años de investigación y de ensayo personal, del que incluso ella fue aprendiendo.

Si quieres conocer más sobre “El día que aprendí que no sé amar”, de Aura García-Junco, sintoniza LITERAL, a través de las plataformas de streaming de El Heraldo de México en Spotify, Himalaya Apple Music, Amazon, Deezer o que más te guste.



