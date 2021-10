Arte emergente: Guillermo Mollinedo, Ciudad de México, 1979

Artista visual que estudió la Licenciatura en Artes Plásticas en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. En 2002 se integró al equipo del Taller Libre de Dibujo de Figura Humana de Per Anderson de la misma facultad. En dos ocasiones fue seleccionado por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes Tabasco para la beca de Jóvenes Creadores (2006 y 2011).

En 2013 fue parte del programa Jóvenes Creadores, en la especialidad de pintura, del extinto Fonca.

Entre los reconocimientos que ha obtenido se encuentran el primer premio del Concurso Estatal de Pintura Ricardo García Mora (2011 y 2014); Concurso Estatal de grabado Férido Castillo (2011 y 2005) y el Concurso Estatal de Dibujo Fontanelly Vázquez (2009 y 2007). Además, fue seleccionado en el XXV Encuentro Nacional de Arte Joven realizado por el Gobierno del Estado de Aguascalientes y el Conculta.

Su obra pictórica, de enorme precisión técnica que hace gala de una minuciosa representación de la realidad, le permite dirigir sus exploraciones sobre la materia y el concepto; trabaja principalmente en óleo sobre lienzo. Actualmente su práctica artística se enfoca en problemáticas sociales, temas sociopolíticos, especialmente del narcotráfico en México.

¿Cómo definirías lo que haces?

Como una pintura que está dentro de las convenciones de la figuración realista fotográfica y que utiliza la técnica tradicional del óleo, pero entendido este, no sólo como medio de representación, sino también como materia. Esa doble condición del material la relaciono a su vez con dos momentos en el proceso pictórico de un cuadro: la copia y el error, el error representa la pauta creativa que me permite explorar las posibilidades no dadas en principio por la imagen real o fotográfica.

OBRA. Objeto simulador, 11x15x3 cm. Óleo/madera, 2018-2020.

¿Cómo te gustaría que el público llegue a tu obra?

Con una atracción por aquello que en principio se entiende como desagradable o incómodo. Como pintor tengo una especial inclinación por observar la parte oscura de la naturaleza humana.

¿Qué retos tienes en este momento como artista?

Desde hace unos años mi pintura tiene como tema principal el fenómeno del narcotráfico en México y en este momento mi interés es continuar profundizando en el tema a través de una nueva serie titulada Doble Fondo, donde retomo el propósito del trampantojo o trampa al ojo (un género pictórico en desuso que busca engañar a la vista) manipulando el óleo de tal manera que físicamente dé el aspecto de cintas de embalar para crear con ellas composiciones que simulen paquetes de droga. El resultado son pinturas/objeto con un carácter abstracto, pero también de una realidad intensificada que va más allá de la representación fotorrealista tradicional. Esta serie está pensada como una metáfora de la ilusión de realidad que puede llegar a crearse en torno al fenómeno del narco de acuerdo a determinados intereses. El cuadro Objeto Simulador es un ejemplo de esta serie.

PAL