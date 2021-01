Mario Iván Martínez se reinventa y regresa con “Van Gogh, un girasol contra el mundo”

Con la intención de romper la barrera que impone la distancia y conectar con su público en medio del aislamiento que provoca la pandemia por Covid-19 el actor Mario Iván Martínez regresa con "Van Gogh, un girasol contra el mundo”, una adaptación unipersonal de la puesta en escena estrenada en 2019.

Para lograrlo, el también escritor convirtió el salón de ensayos de su casa en un pequeño estudio de transmisión, invirtiendo en cámaras, luces, una consola de audio y demás equipo necesario para que sus espectadores pudieran sentir que se encontraban en el teatro o una función de cine.

“Con esta pandemia me he conectado más con el público y es con ellos con quienes he pasado este largo periodo de confinamiento, ellos son mi familia”, expresó Martínez.