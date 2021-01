¿Es verdad que la Reina Isabel II tuvo un AMORÍO con este HOMBRE, como sugiere 'The Crown'?

Después de todos los líos de alcoba que hemos visto en 'The Crown' lo natural es preguntarnos si eso en realidad pasó o si únicamente es parte de la ficción. Sin embargo, revisando la historia y el poder que las mujeres inglesas han demostrado al mundo por su constante lucha por el cambio y resiliencia emocional, podemos notar que es por el carácter firme y determinado que logran llevar sus objetivos a buen puerto, aunque esto implique sacrificios emocionales.

Si bien el matrimonio real inglés lleva ya 73 años, la verdad es que sí se ha visto fisurado en más de una ocasión. En su mayoría por el ojialegre Duque de Edimburgo, pero también, aunque de manera más discreta, por Su Majestad La Reina de Inglaterra, como sugiere The Crown en la temporada 3.

Y es que el dato no hubiera sido retomado por la famosa producción, si algo de eso no hubiera existido. Y bueno, aunque quizá sin tanto romanticismo, las cosas pasaron y pasaron así.

De acuerdo con el biógrafo de la casa real, Hugo Vickers y quien calificó la serie como "Repleta de escenas vulgares",la producción cuenta con un error, pues sugiere que Isabel tuvo un affaire con Henry Herbert, el séptimo conde de Carnarvon, cuya familia, es dueña de Highclere. Sin embargo, este sujeto no es el indicado, pues aquel de quien se ha rumorado sostenía un amorío con la monarca, es Lord Porchester, Porchey, para la reina.

Lord Porchester

Antes de que heredara el título de su padre, el noble era conocido como Lord Porchester, como trato de cortesía. Sin embargo, para la reina, él fue simplemente Porchey, pues habían sido amigos desde la infancia. De hecho, fueron tan cercanos, que con el tiempo él se convirtió en el gerente de los establos de la reina.

No hay que olvidar que Isabel II no sólo es una de las principales caballistas exitosas de Gran Bretaña, sino que estos animales son una de sus grandes pasiones que habrían acaparado su vida, de no ser por su trascendental destino.

Aunque la serie no registra el pasaje, hubo un fuerte rumor, que se propagó, el cual decía que Porchey sería el padre de Andrés, el tercer hijo y favorito de la reina, sin embargo, esto nunca fue confirmado. En la ficción, podemos ver solamente, cuando la reina hace un viaje largo de Europa hasta EU con Lord Porchester, cosa que enoja y pone celoso al Duque de Edimburgo.

Sin embargo, los tiempos en los que se da este viaje, coinciden con el amorío que tendría el Príncipe Felipe con Daphne de Maurier o con Susan Ferguson.

Comprobado o no, Pochey, sí significó un cariño muy especial para la monarca, pues vibraba con ella por el tema de los caballos y mereció un lugar importante en sus afectos, hasta la muerte de él en 2001.

lctl