El libro "Estilo de vida en conciencia" para encontrar un bienestar

En tiempos de Coronavirus hay ciertas enfermedades que complican la salud de los enfermos. De cómo tratar el bienestar y reflexionar sobre la cultura que en México prevalece ante la alimentación y el cuidado personal conversó Mercedes García Ocejo con Víctor Saadia su invitado en “A propósito de…”. Víctor Saadia es empresario, autor, consultor y profesor especializado en medicina regenerativa y pensamiento crítico y social. Es Licenciando en Economía por el ITAM; fundó BioCenter, una agrupación de negocios relacionados a la medicina regenerativa y ALIVE una consultora de bienestar. También es Presidente Fundador de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida, y de todo ello conversó en relación a la propuesta de salud de su libro: Estilo de Vida: en consciencia que recientemente publicó, donde trata temas relacionados con las enfermedades crónicas principalmente el sobrepeso y la obesidad, la diabetes, la hipertensión y los trastornos digestivos y respiratorios. “Es importante que entendamos nuestro entorno y el funcionamiento sistémico cultural” dijo Víctor Saadia “para que también logremos quitarle los sentimientos de culpa a los pacientes que padecen enfermedades crónicas como son la obesidad o la diabetes, porque existe un sistema alimenticio que contribuye para que eso ocurra”, explicó. Y añadió: “Al entender que la culpa no es tuya, surge un sentido de responsabilidad y muchas posibilidades de hacer muchas cosas positivas en tu persona”. En esa toma de conciencia comentó Saadia, estos temas están dentro de nuestra forma de pensar, arraigados en la cultura de los mexicanos y por eso las enfermedades crónicas son el problema de salud más importante a nivel nacional y mundial. Dijo que “las cuatro enfermedades que más nos matan son las crónico degenerativas como las respiratorias, las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. Estas enfermedades matan casi al 80% de todas las personas. Entonces es el problema de salud más importante por su mortalidad y porque afectan nuestra calidad de vida y tienen un costo muy alto para poderse tratar”, explicó. Y recordó que la pandemia que estamos viviendo ahora tiene también que ver con el hecho de que afecta a “una población que ya está muy enferma: que tiene mucha obesidad y mucha diabetes entre otros casos y por lo tanto este virus hace mucho más problemas de los que haría en una población más sana”, comentó.

Cambiar nuestros hábitos: producto de una cultura

“Tenemos una manera de pensar y de ver la vida, una cultura, que nos lleva a actuar de cierta manera como individuos, como comunidad y sociedad. Por ejemplo, qué tipo de alimentos consumimos, o cómo enfrentamos el estrés son asuntos que debemos entender”_ explicó Víctor Saadia en “A propósito de…”. Dijo que “primero somos nuestras creencias y las historias que nos hacemos de nosotros mismos y por eso mientras no cambiemos esa identidad no podremos cambiar nuestros hábitos”, relató.

“A veces subestimamos el poder que tiene la nutrición en nuestra salud porque vivimos en una era industrializada donde la mayoría de los alimentos que consumimos son ultraprocesados y eso nos afecta porque contienen por ejemplo muchos azúcares, son bajos en fibras o poseen muchos conservadores”, mencionó como ejemplo Víctor Saadia. También dijo en “A propósito de…” que nuestro metabolismo se afecta por todo ello; además de que el sistema de distribución de alimentos tiene gran parte del problema. Es algo complejo explicó y recalcó que ahora en la pandemia se ha tomado conciencia de la importancia de salvar el medio ambiente y que hay comunidades que cuidan su entorno y están más vinculadas con la naturaleza: “Parte de nuestra cultura piensa que tecnológicamente podemos explotar a la naturaleza ilimitadamente y sin cuidarla y eso tiene consecuencias”, expresó. “En el tema de la protección al medio ambiente, la contaminación que causamos es enorme. Si hay empresas que se concientizan para hacer productos más sustentables y regenerativos: eso ayuda mucho. Creo que todos nos estamos dando cuenta de la importancia de cuidarnos, el problema es que todo lo que vivimos no lo podemos cambiar de la noche a la mañana y requiere tiempo y toma de conciencia”, concluyó.

También el invitado de Mercedes García Ocejo expresó que es importante considerar el trabajo comunitario y de conciencia que muchos médicos promueven y dio a conocer lo que hacen en la red de colegas médicos en la que participa para consolidar este proyecto de bienestar: “Creamos la Asociación Mexicana de Medicina Estilo de Vida con personas todas que están en el sector salud y promovemos la idea de traer todos los conocimientos posibles del lifestyle medicine para poder empoderar desde la clínica al paciente, que el enfermo tome conciencia de sus hábitos y trabaje en 5 pilares esenciales que son el sueño, la nutrición, el ejercicio, el manejo del estrés y las relaciones sociales para el bienestar emocional. Esto puede extender y mejorar la calidad de vida de cualquier persona y revertir las enfermedades crónicas que padezca. Generalmente la toma de conciencia y cambio surge cuando el paciente experimenta algún tipo de crisis. Es importante conocerse y estar atento”, concluyó.

Siga la conversación completa en “A propósito de…” con Mercedes García Ocejo

Puede informarse acerca de esta propuesta de bienestar en www.victorsaadia.com y en https://ammev.org, además del Podcast de Víctor Saadia “Volver al futuro” y sus redes sociales en Instagram @v_saadia