Arte Emergente, Erick Saucedo (Ciudad de México, 1991)

Cursó la licenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Ha formado parte de diversos talleres

experimentales y de dibujo impartidos por artistas visuales, como Francisco Castro Leñero, Irma Palacios, Gabriel de la

Mora, Demián Flores, Eduardo Abaroa, entre otros.

A partir de la idea de que la realidad está sujeta a múltiples interpretaciones, el artista establece varias líneas de

trabajo donde disciplinas como la pintura y el dibujo proponen un análisis vigente y retrospectivo de la historia de la

modernidad. Así, su propuesta se compone de múltiples series que van creando escenas afectivas, montajes absurdos

y crónicas visuales, para establecer procedimientos plásticos que diversifican conceptualmente la incorporación

globalizada de la sociedad postindustrial en la que nos encontramos inmersos.

En 2018, obtuvo el reconocimiento en la categoría Estudiante en la 3a edición de la Bienal Arte Lumen. De 2015 a

2016 recibió la beca Jóvenes Creadores del FONCA en la especialidad de Pintura y, recientemente, de 2020 a 2021,

consiguió nuevamente este apoyo en la categoría de Dibujo.

¿Cómo describirías tu proceso creativo?

En realidad, es muy aleatorio, depende incluso del estado de ánimo en el que me encuentre, a veces surge de alguna

imagen que no me puedo sacar de la cabeza. Otras veces dejo pasar el tiempo para que venga a mí algún personaje,

anécdota, símbolo o paisaje que me provoque, emocione y atraiga; incluso hay piezas que tardan meses en producirse,

todo depende del aquí y el ahora. Es muy rara la vez en la que planteo una pieza de forma concreta.

¿Cómo definirías lo que haces?

En esencia la propuesta es deambular entre el dibujo y la pintura, la idea principal es generar metáforas a través de

escenas, cayendo casi en lo absurdo; en ellas encontramos distintos personajes que interactúan entre sí de distintas

maneras y que se encuentran en un espacio cuyo contexto indefinido cuestiona las distintas nociones de la realidad,

que percibimos a través del plano bidimensional.

¿Dónde encuentras inspiración?

Principalmente en películas, imágenes mentales, archivos fotográficos y otra gran parte de la novela gráfica. Incluso de

una forma más abstracta, a través de la música y de los géneros que me gustan. Todo esto se mezcla de alguna

manera en un imaginario personal que me permite generar estas series de escenas postapocalípticas.