Mil jóvenes curiosos, sedientos de conocer los secretos del universo, se encontró la científica Julieta Fierro, en el marco de la FIL Guadalajara virtual.

A la investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM le llovían las preguntas: ¿cómo nace un astronauta? ¿qué le pasará a la tierra si le cae un asteroide? ¿si los planetas se alinean significan catástrofes para la tierra? ¿hay universos paralelos?

“Nuestro universo es de casualidad, de pura chiripa; hubiera podido ser totalmente diferente con otras leyes de la física, otra velocidad de la luz, ser de pura antimateria; en fin, las posibilidades son infinitas, por eso viene la idea de la existencia de universos paralelos, es decir, totalmente desconectados del nuestro, a lo que no tenemos acceso, esto hace mucho más interesante a la astronomía”, aseveró.

Julieta Fierro respondió con naturalidad, de forma sencilla, cada una de las preguntas e instó a los jóvenes a leer, leer mucho, para conocer las maravillas del universo.

Con respecto a que si la alineación de los planetas significa catástrofes para el globo terráqueo, Fierro respondió que actualmente estudia los riesgos de los asteroides de grandes proporciones:

“Eso no causa ninguna cosa terrible en la Tierra, ni mucho menos. Una opción es desviar el objeto y otra, destruirlo. Si el objeto fuera como un cometa, que son como muéganos congelados, se podría destruir con una bomba atómica; si es como el asteroide Cuauhtémoc, que es totalmente metálico, sería imposible destruirlo y habría que desviarlo de su órbita. Por el momento no se preocupen, no vienen ningún objeto tremendo a colisionar contra la Tierra, pero están monitoreando los cielos en el caso de que eso suceda”.