HBO rinde homenaje a Diego Rivera en su exitosa serie The Undoing

La nueva serie de HBO The Undoing cuenta la historia de Grace Fraser una terapeuta exitosa que cree tener una vida perfecta junto a su esposo y su hijo, pero una muerte inesperada y la desaparición de su esposo desmoronan su realidad.

Al igual que otras producciones de HBO esta mini serie promete convertirse una de las favoritas, pues su trama incluye, sexo, dinero, poder e intriga, la combinación perfecta para crear un éxito muy recomendable para maratonear el fin de semana.

La trama se desarrolla en el núcleo de una adinerada familia de Nueva York, y se basa en la novela “You Should Have Known” de Jean Hanff Korelitz.

Rinden homenaje a Diego Rivera

El padre de Grace es un hombre de dinero, por lo que tiene un lujoso departamento en Nueva York, en el que tiene piezas de arte, pues es apasionado de la pintura; en varias escenas podemos ver que en una de las paredes hay un cuadro pintado por el artistas mexicano Diego Rivera.

Sin hacer mucha alusión al cuadro, su sola presencia es un gesto hacia el artista mexicano, pues la imagen de la pintura cubista de Rivera “Paisaje Zapatista” aparece en repetidas ocasiones a cuadro en la serie.

Diego Rivera tuvo una etapa cubista cuando estuvo en Madrid y París y entre 1973 y 1918 creó varias obras de este estilo, por el que es ampliamente reconocido el pintor español Pablo Picasso con quien tuvo una relación de altibajos, pero en sus memorias agradece esa amistad.

La etapa cubista de Rivera se distingue por tonalidades encendidas que se contraponían a las usadas por consagrados pintores cubistas como el mismo Picasso o Braque, por lo que se considera que su cubismo estaba más cercano al futurismo.

Si aún no has visto The Undoing puedes verla, pues este fin de semana se estrena el último capítulo de la miniserie que está dando mucho de qué hablar y que promete cautivar al público, al mismo estilo que otras producciones de HBO como Succession.