Jorge Cejudo "El Cejas" invita a la gente a viajar por el mundo sin salir de casa

En plena crisis pandémica, una hoja de papel y un bolígrafo pueden ser el boleto de viaje a cualquier parte del mundo. Cuando en marzo pasado la llegada del Covid-19 obligó a todos a quedarse en casa, el diseñador y dibujante Jorge Cejudo “El Cejas” (Ciudad de México, 1969) extrañó el pequeño recorrido que diario hacía a su oficina y recordó con nostalgia las rampas de un centro comercial con el que siempre se topaba.

“El Cejas” pensó entonces que el confinamiento no tenía porqué ser una prisión y decidió salir, desde su casa, a conocer el mundo. Con aquel dibujo del centro comercial, inició un trayecto que título “Viajando sin salir de casa” y que le llevó de Pisa, Italia, a la Ciudad Radiante, diseñada por Le Corbusier en Marsella; y del Parque Nacional Amboseli, en Kenia, al Desierto de los Pináculos en Australia.

De ese largo trayecto, surgieron más de 200 dibujos que Cejudo compartió diariamente en su cuenta de Instagram: @soyelcejas y que proximamente, apareceran reunidos en un libro que se podrá adquirir en la página del dibujante: elcejas.com.

El proyecto para Cejudo fue más que un divertimento durante el encierro, se trata de un “ejercicio de disciplina creativa” que comenzó en 2012 cuando vivía en Mérida, Yucatán. El 1 de enero de ese año, “paseando a mis chamacos en carreola ví un número 1 pintado en una piedra, le tome foto y lo subí en redes sociales; al día siguiente me encontré un 2 e hice lo mismo, luego un tres y un cuatro, y así me seguí los 365 días del año”.

De regreso en la Ciudad de México, en 2014 decidió llevar esa práctica diaria al dibujo y compartirlo en redes sociales, a veces a color y luego en blanco y negro; sin parar un solo año, en 2016 hizo lo mismo pero con canciones, pensaba en un tema o recordaba alguno que hubiese escuchado, y lo plasmaba en un dibujo. Dibujaba, lo compartía en redes y después dejaba sus trazos en la calle para que alguien lo tomara. Así siguió hasta que llegó la pandemia.

“Se me ocurrió que podía hacer salidas de casa pero con la imaginación, dije: ‘yo nunca he ido al Taj Mahal, voy a ir, ahora que hay tiempo guardados en casa vamos a viajar’; luego hice el buda de Kamakura, Japón, y así fueron se complementando. Un amigo me dijo ‘por qué no vas a tal lugar’, y le dije: ‘vamos juntos, tú eres como el guía de turista y nos cuentas qué hicimos en el viaje’; así surgieron los viajes compartidos”.