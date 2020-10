El Fantasma de la Ópera está aquí...¡Completamente GRATIS y en línea!

Tenías tus boletos de avión listos, tu maleta vacía para ir a Nueva York y muchos ahorros destinados a ser gastados en una bola de souvenirs que ameritaría esa primera visita a Broadway cuando, así sin más.. ¡Todo cerrado, porque llegó la pandemia! Ahora, esos ahorritos se te han ido en comida, en gel antibacterial y lo peor, te has quedado sin espectáculos.

Pues bien, si estás en casa, probablemente puedas decir, que lo importante es que hay salud, aunque si no es así, la verdad no hay nada mejor que consolarse con buen teatro musical y para ello, ya está empezando a haber luz al final del túnel, al menos en línea.

La historia de Christine y El Fantasma de la Ópera están de vuelta y esta vez por el medio más accesible para todos: Youtube. Pues aunque casi desde el principio del confinamiento por la pandemia de Covid-19, la plataforma inglesa más famosa de videos se ha dedicado a compartir algunas obras de Broadway.

The Shows Must Go On!

Sobre todo, las más emblemáticas han sido las que se han sumado a esto, aunque eso sí, por tiempo limitado. Y es que no hay como verlas en sus versiones originales y aunque sea en video, en los espacios más espectaculares y adecuados para ellos, que nos hacen sentir como si estuviéramos ahí.

En el canal de Youtube, llamado casi como la canción de Queen The Shows Must Go On! , que surgió a raíz de la pandemia para consentir a los amantes del Teatro Musical se transmiten icónicas obras como Cats, Jesucristo Súper Estrella, Evita y ahora El Fantasma de la Ópera, gracias a su 34 aniversario.

La obra de teatro musical se transmitirá el viernes 9 de octubre a partir de las 13 horas, tiempo de México (CDMX) y cuando termine, podrás disfrutarla cuantas veces quieras durante 48 horas. Te sugerimos imagines que tu cama es la barca donde llega Christine al teatro para encontrarse con el fantasma y cantar juntos la emblemática canción. Dile a tu familia que pueden aplaudirte aunque no cantes como ellos.