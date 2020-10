Diálogos con Werner Herzog y Lawrence Krauss

Werner Herzog (WH), director paradigmático y Lawrence Krauss (LK), director del Proyecto Orígenes en la Universidad Estatal de Arizona, charlan sobre cine, la realidad y los orígenes.

AR: Werner, recuerdo que escribiste que la gente que lee libros es dueña del mundo, ¿Qué sucede?

WH: Las personas que viajan a pie entenderán al mundo. También el mundo de las ideas, de la narración, el mundo del otro se revela cuando lees un libro.

LK: Cada vez que visito a Werner me presenta un nuevo libro. Siempre me entero de algo que no había leído antes, libros raros y difíciles de encontrar, eso es maravilloso.

AR: Lawrence, vi la película que hiciste con Richard Dawkins. Me llama la atención que al principio era ateo como su padre, pero tuvo una revolución y entonces se volvió creyente. Y recuerdo que Werner dijo en su momento que envidia a la gente religiosa, ¿Qué pueden decir al respecto?

LK: Dijo que envidia a la gente que encuentra consuelo en la religión, porque es la salida fácil. Me impresionó porque él nunca toma la salida fácil. Yo estoy en desacuerdo, ¿por qué envidiar algo que remueve todo lo emocionante de la vida y te hace creer en un cuento de hadas?

WH: Tengo que ser menos específico. Lo que está allá afuera, el universo, es hostil.

LK: En eso estamos de acuerdo.

WH: No le importamos.

LK: Intenta destruirnos.

WH: Intenta matarnos, es hostil, homicida y caótico. Y la religión para algunas personas puede traer consuelo, y envidio a la gente que tiene esa posibilidad. Aún tengo un eco religioso distante dentro de mí.

LK: Acabas de mencionar que podemos encontrar consuelo en muchas otras cosas. Pero si motivamos a la gente a encontrar consuelo viendo una imagen del cielo, la belleza y la maravilla del universo, me parece mucho más profundo.

AR: También has mencionado que intentas evitarte,

¿a qué te refieres?

WH: Creo que hay algo malo en esa autorreflexión constante. Yo instintivamente evito verme a los ojos. Veo al espejo cuando me rasuro para no cortarme, pero lo que veo es esta parte que me estoy rasurando. Parte del cine ya es poco saludable porque somos ilusionistas, y si eres un ilusionista por 50 años sin detenerte como yo, debes tener cuidado.

LK: Es una lástima, porque me gusta verte a los ojos, pero también es interesante, porque cuando pienso en algunas de las películas que has hecho, tu presencia es una parte vital de ellas, más que con otros directores.

AR: Y ahora, quisiera preguntarte sobre esta frase que es una de mis favoritas: “No legalicen la estupidez”.

WH: La frase es de Jesse Ventura, un luchador de Wrestlemania, guardaespaldas y gobernador de Minnesota. Unos periodistas le pidieron una ley para evitar un problema local: muchas personas se ahogan al cruzar los lagos cubiertos de hielo que empiezan a derretirse en primavera. Él volteó a verlos y dijo: "No puedes legislar la estupidez". Lo adoro por eso, y también porque hablando de lucha libre, dijo: "Ganas si puedes, pierdes si debes, pero siempre debes hacer trampa". ¡Qué hermosa frase! Debes traducirlo a la producción de películas: yo hago toda la trampa que necesito. Debes ser capaz de abrir un auto, saber cómo falsificar un documento, expropiar una cámara si no te dan una.

LK: He ido a la escuela de Werner y he visto cómo les dice a los alumnos que aprendan a abrir cerraduras.