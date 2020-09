Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Secundaria, 29 de Septiembre: actividades y respuestas

¡Toma nota! Si tu hija o hijo cursa la secundaria de educación básica en México y toman clases en línea por medio del programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aprende en Casa II, te compartimos los temas y actividades de este martes 29 de septiembre, así como las dudas que plantearon.

La información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que vieron en el apartado actividades, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa II:

Primero de secundaria

Civismo

¿Qué vas a aprender?

Conocerás tus derechos y eso te dará la oportunidad de ejercerlos, respetarlos y exigir su garantía al Estado.

Por ejemplo, cuando una persona es violentada física o psicológicamente, se atenta contra su dignidad, el Estado debe impartir justicia con base en la ley, para salvaguardad su integridad. ¿Te das cuenta de lo importante que es conocer este tema?

¿Qué hacer?

Para trabajar la sesión se dividirá en dos momentos: en el primero, vas a reflexionar acerca de la importancia de reconocer y ejercer los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. En el segundo, planearás una campaña de promoción por un trato digno y respetuoso a las personas.

¿Has leído u oído noticias acerca de las condiciones de pobreza que se viven en algunos países de África? ¿De la migración de personas de origen africano que esto provoca hacia Europa?

Si bien este hecho sucede en otros continentes, en el tuyo también se viven situaciones similares, donde las personas salen de sus lugares de origen en busca de una mejor calidad de vida. En el trayecto, sus derechos humanos son violentados y no se respeta su dignidad; pero ¿qué provoca esta situación? ¿Consideras que sólo algunos individuos son merecedores de derechos o que éstos deberían reconocerse para cualquier ciudadano del mundo?

Una pregunta que es difícil de responder. Para hacerlo, hay que informarse e investigar. Comienza por recordar qué es la dignidad humana puesto que de ella emanan los Derechos Humanos.

La dignidad humana es un valor y un derecho que tienen las personas por el hecho de que son seres humanos, independientemente de la condición social, económica, características físicas, origen étnico o nacionalidad, religión, edad, sexo, género o condición de salud.

¿Qué significa respetar la dignidad?

En el siguiente audio escucharás a varios miembros de una comunidad escolar, entre ellos, padres de familia, docente y alumnos. Ellos respondieron a la pregunta: ¿Qué significa para ti respetar la dignidad de los demás? Asimismo, podrás leer sus testimonios.

El Reto de Hoy

Diseña una campaña de promoción del trato digno y respetuoso a las personas en tu comunidad. Piensa en los pasos para implementarla:

Objetivo de la campaña.

Personas a la que se dirige.

Información que se va a compartir.

Piensen en alguna frase o lema que identifique la campaña.

Medios de difusión que utilizarás como cartas, carteles, videos, trípticos. Se recomienda utilizar materiales reciclados.

No olvides incluir la información que obtuviste de las tres preguntas que hiciste para saber si en tu comunidad la convivencia se basa en el trato digno y respetuoso.

Lenguaje

¿Qué vas a aprender?

Para entrar en materia, te compartimos la siguiente frase:

“Primero tienes que aprender las reglas del juego, y después jugar mejor que nadie”.

Aprenderás, no sólo a qué tipo de textos pertenecen los reglamentos, sino qué los distingue entre ese grupo. Todo esto como parte de un proceso que te llevará a producir e interpretar documentos para regular la convivencia. Identificarás y analizarás las diferencias que tienen los reglamentos con respecto a otros textos discontinuos.

¿Qué hacer?

Para empezar, es importante que tengas en mente algunos reglamentos de tu comunidad, o alguno que te resulte familiar como el de algún parque cercano o el de la biblioteca escolar.

Ya que los tengas, elige alguno que te ayude a conocer las normas de convivencia y, en su caso, las sanciones que puedes llegar a tener por no cumplir las mismas.

Pero conocer algunos conceptos, observa el siguiente video del minuto: 00:13 al 04:47.

Como se leen los textos continuos, discontinuos y mixtos I, infografías y otros textos.

El Reto de Hoy

Te invitamos a que busques varios textos discontinuos que te llamen más la atención o que tengas a la mano: tal vez un instructivo de algún aparato, el periódico, o hasta el recibo del gas o de la luz. Es recomendable que incluyas un reglamento en tu búsqueda y que lo vayas leyendo para que te familiarices con este tipo de textos, pero hazlo identificando solamente el apartado o punto que te sea de interés en ese momento.

Por ejemplo, si lees el recibo de la luz, te puedes fijar cuánto fue el consumo del mes pasado y lo comparas con el de este mes.

Y cuando leas el reglamento, el que sea que elijas, pregúntate algo muy específico, así como, volviendo al ejemplo del reglamento de la biblioteca, ¿qué pasaría si entregaras tarde un libro que sacaste en préstamo? Éste ejercicio, que llevamos a cabo a diario, forma parte integral de nuestra vida como lectores. Así te darás cuenta lo importante que es conocer y saber identificar la información que requieras en el momento, sin tener que leer todo el texto para poder obtener la información que necesites precisar.

También te invitamos a que compartas con tus familiares o amigos lo aprendido en esta sesión, para que ellos también se vuelvan mejores lectores. Puedes apoyarte en tu libro de texto gratuito de primer grado o buscar algunos de estos textos en otras fuentes.

Matemáticas

¿Qué vas a aprender?

En esta lección analizarás cómo ubicar números decimales en la recta numérica, compararás números decimales entre sí, para determinar cuál de ellos es mayor, menor o si son iguales y verás cómo establecer la equivalencia de una fracción común con una fracción decimal.

¿Qué hacer?

A propósito del tema de hoy, es increíble lo rápido que crecen los adolescentes. Seguramente lo has notado. Si no, haz la prueba de medirte semana a semana y registra las medidas que vas obteniendo, para que observes cómo vas creciendo.

Un recurso que puedes utilizar para llevar el registro es el de anotar tus medidas en una recta numérica. Sin embargo, el crecimiento de una semana a otra será apenas de unos milímetros, así que tendrás que aprender a ubicar números decimales en la recta numérica, ya que posiblemente obtendrás medidas como: uno punto cincuenta y tres metros, uno punto sesenta y un metros, etcétera.

El Reto de Hoy

Te proponemos un juego, que servirá para fortalecer uno de los temas que revisaste hoy: comparación de números decimales.

El juego se llama: “¿Quién forma el número más grande?

Este juego es para dos personas y es necesario que tengas un dado de seis caras, tu cuaderno o una hoja donde puedas escribir. Ahí dibujarás una tabla similar a la que se muestra en la siguiente imagen:

En la que podemos observar cuatro columnas y seis renglones, en la primera columna tenemos de la primera a la quinta ronda, en la segunda columna está el primer jugador con sus respectivas rondas, de igual manera en la tercer columna, para el segundo jugador con sus respectivas rondas y en la última columna debemos ubicar al ganador de cada jugada. Es necesario aclarar que en la segunda y tercera columna tenemos unos espacios que debe llenar cada jugador.

Observa que hay un cero y un punto, seguidos de uno, dos o tres espacios.

Tiren el dado tantas veces como espacios haya y anoten el número que caiga en el espacio que corresponde conforme realizan cada lanzamiento para que cada quien forme un número decimal. Después deberán comparar ambos números y gana la ronda el que forme el número decimal mayor.

Por ejemplo, el jugador 1, en su primer lanzamiento de dado cae cuatro, este número lo debe anotar en el primer espacio.

Segundo de secundaria

¿Qué vas a aprender?

Conocerás cómo contar historias, enfocándote en las diferentes voces y perspectivas existentes que puede tener una historia a partir del uso de un narrador con ciertas características. En esta sesión, leerás y compartirás nuevos fragmentos de cuentos o novelas de diversos autores latinoamericanos.

También, te acercarás a algunas obras literarias latinoamericanas y analizarás las voces narrativas que utilizan diferentes autores para expresar las situaciones y emociones que viven los personajes.

¿Qué hacer?

Para comenzar, reflexiona en la siguiente pregunta:

¿Qué es un narrador?

El narrador, es la voz que cuenta la historia, es un tipo de personaje dentro de la misma que cuenta y relata los sucesos.

Tipos de narrador y voces narrativas.

El Reto de Hoy

Reto 1.

Con la primera imagen, si tienes oportunidad de hacer el ejercicio con otras personas, busca que cada uno lo haga desde un personaje distinto, al compararlas, verás que todas las versiones son buenas, pero diferentes.

Reto 2.

Escribe un pequeño relato inspirado en una historia en primera persona, es decir, en voz de narrador protagónico. Puedes realizar una práctica de escritura. Por ejemplo, contar una historia propia, pero desde los ojos de alguien de tu familia.

También podrías darle una voz protagonista a un insecto o un anfibio. Aquellos que tienen una mascota, podrían hacer el ejercicio de contar este día desde su perspectiva.

Usa las siguientes preguntas que te ayudarán a desarrollar tu historia:

¿Qué contarían ellos?

¿Cómo nos verán a nosotros los humanos?

¿Cuál sería su conflicto?

¿Cómo lo resolverían?

Física

¿Qué vas a aprender?

Comprenderás e identificarás la primera ley de Newton en cualquier caso, incluyendo situaciones de la vida cotidiana.

Seguramente has escuchado la palabra ley en algún momento de tu vida y no solo la has escuchado, también la has utilizado. Por ejemplo, cuando escuchas en las noticias que cambiaron algunas leyes o que alguien quebró alguna ley, o en los reglamentos de la escuela.

Ese en un claro ejemplo de que existen leyes que nos rigen, pero en la ciencia las leyes cubren otras características, por esa razón, en ciencia, una ley es una afirmación corroborada por hechos o experimentos y una de sus características es que se cumplirá en cualquier lugar o tiempo.

Entonces, en física, una ley debe estar comprobada con experimentos y el resultado siempre será el mismo.

El Reto de Hoy:

Reto 1.

Realiza un mapa mental utilizando los conceptos principales, no olvides incluir ejemplos de la vida cotidiana, puedes incluir algunas ilustraciones.

Reto 2.

Reflexiona en la pregunta y realiza lo siguiente:

¿Has experimentado la primera ley de Newton llamada también Ley de inercia?

Piensa dónde podrías aplicar esta ley y utiliza esos ejemplos para completar tu mapa mental. Recuerda que puedes utilizar tu libro de texto, y, si es posible consulta fuentes confiables de internet.

Tercero de secundaria

Civismo

¿Qué vamos aprender?

El reconocimiento de las aspiraciones y potencialidades personales que debes considerar para planear su proyecto de vida.

Identificarás elementos que te ayuden a responder a las preguntas: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? y ¿A dónde voy? ¿Para qué sirve un proyecto de vida y de dónde surge?

La idea es que te acerques a dar los primeros pasos que te ayudarán a identificar los elementos que tienes que considerar para construir tu proyecto de vida.

Necesitarás tu cuaderno, bolígrafo, colores, una cartulina u hojas blancas y revistas, si es que tienes a la mano. Si no las tienes, no te preocupes, lo que tengas a la mano es suficiente. Lo importante es tu creatividad. Te recomendamos tomar notas de lo que te parezca más relevante.

En ocasiones, vas por la vida sin pensar hacia dónde te diriges. Otras veces, sientes que no tienes aspiraciones en la vida o que no eres bueno para algo. Que estás perdido en el camino.

En ocasiones, vives el presente sin que te importe el futuro, o piensas en un futuro muy fantasioso e imposible de realizar.

El Reto de Hoy:

Para terminar, te sugerimos la siguiente actividad:

En una cartulina o el material que tengas a la mano, realiza un “collage”. Se trata de hacer una composición artística de manera libre.

Usa recortes de revistas o periódicos, pedazos de tela, dibujos, fotografías, pedazos de papel. Busca representar un mapa del momento en que estás y el camino para llegar a ese lugar a donde quieres llegar.

Para realizar la composición, te sugerimos tener en cuenta las siguientes preguntas.

¿Cuál es el ideal que tienes de ti?

¿Qué habilidades y capacidades tiene ese ideal de mí mismo?

¿Con quién cuento?, ¿quién me apoya?, es decir, ¿quién es mi equipo?

¿Qué cosas necesito para llegar a ese ideal?

