Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 3° y 4° grado, 28 de septiembre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa 2, dirigido a alumnos, docentes y padres de familia, para dar seguimiento a las clases que corresponden al Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente desde el pasado 24 de agosto con el objetivo que los estudiantes de educación básica se mantengan al día con las actividades en línea.

La decisión de la SEP de impartir las clases a distancia se da debido a la pandemia por Covid-19 que prevalece en el país, y así será hasta que las autoridades educativas emitan un nuevo aviso. A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 21 de septiembre para primer y segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios, incluidos los cuadernos de trabajo con que cuentan los alumnos para complementar e incentivar el conocimiento de cada materia.

3° PRIMARIA

Valores

Aprendizaje esperado: Reconoce cuándo las emociones ayudan a aprender y a estar bien y cuándo dañan las relaciones y dificultan el aprendizaje.

Énfasis: Reconoce cuándo las emociones ayudan a aprender y a estar bien y cuándo dañan las relaciones y dificultan el aprendizaje.



¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás cómo pueden ayudarte o perjudicarte las emociones, de acuerdo a la forma en que las manejas:

- Te ayudan a aprender, o dificultan tu aprendizaje.

- Te ayudan a estar bien contigo mismo y con los demás. Cuando no sabes manejarlas, pueden dañar tus relaciones con los demás.

Hay emociones que te quitan energía o ganas de hacer las cosas, también aprenderás cuáles son y saber cómo calmarlas.

¿Qué hacemos?

Ahora que realizas tus prácticas de atención, cada día logras enfocarte más en las tareas que realizas y aprovechas mejor tú tiempo.

Te has vuelto más creativo, aprendes mejor y estás descubriendo nuevos talentos.

Realiza las siguientes actividades:

Puedes pedir a un miembro de tu familia que te ayude a realizarlas.

“Ejercicio de atención”

Material:

• 1 Palo de lluvia

¿Sabías que un palo de lluvia es un instrumento de percusión? Tú puedes crear el tuyo, con un tubo largo y hueco, relleno de pequeñas piedras o semillas, adentro le puedes poner palitos de bambú o de madera, formando una espiral.

Cuando el tubo se inclina, las semillas caen y producen un sonido parecido a la lluvia o agua cayendo. Se dice que lo inventaron los aztecas y que después llegó a Sudamérica y a América Central.

En esta ocasión te servirá el palo de lluvia, para la dinámica del “ejercicio de atención”.

• Siéntate con comodidad en el piso o en el suelo para adoptar la “Postura de montaña”. Espalda recta, mirada al frente, manos sobre tus muslos.

• Puedes cerrar los ojos o mantenerlos abiertos, como te sea más cómodo.

• Respira a tu ritmo (10 segundos), ahora realiza 3 respiraciones profundas, a tu ritmo, con calma. Siente como el aire entra en tu cuerpo y aprovecha cada exhalación para soltar el cuerpo y relajarte.

Ahora has un ejercicio de imaginación que te ayude a relajarte:

• Imagina cómo un ligero chorro de agua cae sobre tu cabeza y se desliza por tu cabello, frente, orejas, cara, cuello, hombros, brazos, manos.

• Ahora el agua corre suavemente por tu espalda, pecho, abdomen, cadera, piernas, rodillas, pies y dedos.

• El agua sigue corriendo por tu cuerpo, siente su frescura.

• Dirige tu respiración y el correr del agua a una zona específica de tu cuerpo que consideres necesita soltar la tensión.

Recuérdale a tu cuerpo lo bien que se siente después de un delicioso baño y quédate con esa sensación por unos segundos.

• Si te distraes, nota que te distrajiste y regresa suavemente tu atención a tu cuerpo.

• Lentamente, pega la barbilla al pecho.

• Si has tenido los ojos cerrados, es momento de abrirlos y levanta tu mirada con suavidad hacia el frente.

• Si necesitas realizar algún movimiento, hazlo con cuidado. Recuerda esta sensación de bienestar que el ejercicio ha traído a tu mente y a tu cuerpo.

¿Cómo te fue con el ejercicio? ¿Pudiste notar si con la práctica estás mejorando tu atención?

¿Te diste cuenta que realizar el ejercicio con el sonido del palo de lluvia te ayudó a calmar tu mente?

Recuerda que, un punto clave de los ejercicios de atención es que cuando te distraes, dejas pasar ese pensamiento y tienes que regresar tu atención al ejercicio. Una y otra vez, así es como fortaleces la atención y relajas la mente y el cuerpo.

Artes

Aprendizaje esperado: Observa distintas manifestaciones artísticas plásticas y visuales en formato bidimensional, para reconocer sus semejanzas y diferencias.

Énfasis: Reconoce distintos tipos de figuras planas: geométricas, naturales, abstractas o figurativas para representar una situación de la vida cotidiana que le sea significativa.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás las características del formato bidimensional a través de formas de expresión visual para representar una idea o situación significativa de la vida cotidiana.

La palabra bidimensional se divide en dos partes: bi (dos) y dimensional (medidas o dimensiones); lo que significa que son dos medidas o dimensiones; siendo éstas: alto y ancho, sin profundidad o volumen, es decir, plana”.

“Una de las características más importantes es que toda obra bidimensional se aplica en espacios o soportes planos, como: el papel, cartón, tela, madera, vidrio, muros, etc.”

¿Qué hacemos?

Conoce la experiencia de dos alumnos como tú, acerca de las manifestaciones artísticas plásticas y visuales en formato bidimensional:

• Ximena López de Cuautla, Morelos, comenta que le gusta mucho hacer dibujos con figuras geométricas, porque lo relaciona con la materia de matemáticas, que es su favorita.

• José Sánchez de Xalapa, Veracruz, expresa que su tía que es artista plástica, lo invitó a una exposición de su obra que se llevará a cabo en una galería, y le comentó que, en esa exhibición, ella mostrará su trabajo bidimensional.

“Ahora ya sabes qué es una obra bidimensional”

Realiza las siguientes actividades:

“Arte con figuras geométricas”

Materiales:

• 1 hoja blanca o de colores.

• Crayones de cera u otro material que tenga a su alcance.

a) Realiza una obra bidimensional utilizando como soporte una hoja de papel.

b) Has un dibujo con las figuras geométricas que conozcas, puedes dibujar tu lugar favorito (su casa, la escuela, el parque, la feria, etc.).

c) Al terminar, presenta tu obra, con algún familiar y comenta las figuras y los colores utilizados.

“Arte con tangram”

Material:

• 1 hoja blanca o de colores.

• Crayones de cera u otro material que tenga a su alcance.

• Tangram

a) Con las piezas del tangram, forma tu animal favorito (conejo, perro, pez, gato, etc.).

b) Marca con colores o crayones de cera cada pieza utilizada para formar la figura.

c) Una vez formada la figura, imagina el lugar en donde se encuentra tu animal favorito (el bosque, el mar, su casa, una playa, etc.) y dibuja los diferentes elementos con las figuras del tangram (el sol, las nubes, el pasto, un árbol, una casa, etc.).

d) Ya que hayas terminado el dibujo, dale color.

Comenta tu experiencia de haber realizado un dibujo, con las figuras geométricas del tangram.

Ciencias naturales

Aprendizaje esperado: Explica la interacción de los sistemas digestivo, circulatorio y excretor en la nutrición.

Énfasis: Recuperar saberes previos e ideas propias para explicar ¿Qué camino sigue lo que como? ¿Por dónde pasa lo que como?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás cómo funciona el sistema digestivo a partir de recordar qué ocurre en tu cuerpo cuando consumes alimentos.

¿Recuerdas que las semanas anteriores aprendiste cómo elegir alimentos balanceados para que tu cuerpo esté en perfecto estado de salud? ¿Te has estado alimentando bien?

Con ayuda de tu familia podrán diseñar su propio menú saludable. Comprar verduras que corresponden a la parte verde del Plato del bien comer, que son de consumo libre, como calabaza, col, betabel, berenjena, brócoli, chayote, espinacas, acelgas, nopales, coliflor, pepino, lechuga, apio, aguacate.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Emplea verbos en infinitivo e imperativo para dar indicaciones de manera semejante a la convencional.

Énfasis:Uso de verbos en infinitivo en oraciones impersonales.

¿Qué vamos a aprender?

Emplearás verbos en infinitivo para dar indicaciones en una receta de cocina.

Recordarás que en la página 12 de tu Libro de Español actividades, ya aprendiste lo que son las oraciones impersonales, sabes que inician con un verbo en infinitivo y que terminan en ar, er o ir.

En la oración impersonal: “Preparar una rica comida”, ¿Cuál es el verbo en infinitivo con el que inicia?

El verbo en infinitivo es “¡Preparar!”. Ese es el verbo en infinitivo porque termina en “ar” y en el libro, si te das cuenta dice: “Estos verbos se utilizan en oraciones impersonales en las que no se especifica la persona que realiza la acción del verbo”.

4° PRIMARIA

Ciencias Naturales

Aprendizaje esperado: Explica las características equilibrada e inocua de la dieta, así como las del agua simple potable.

Énfasis: Explicar las características del agua simple potable: libre de sabor, color, olor y microorganismos.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre las características del agua potable.

La sesión anterior estuviste aprendiendo las características de una dieta inocua, y dentro de ella, viste que el agua que bebes, también debe serlo.

¿Qué sabes sobre el agua? ¿Qué características debe tener para que puedas tomarla y no te enfermes? ¿Sabes lo que es el agua potable? En esta sesión lo aprenderás.

Si tienes libros en casa sobre el tema o cuentas con Internet, explóralos para saber más.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente información sobre el agua.

El agua es una sustancia muy abundante en la naturaleza, también es conocida como H2O ya que está compuesta por dos átomos de Hidrógeno y uno de Oxígeno.

El agua la encontramos en todas partes, ¿Sabías que este líquido vital cubre más del 70% de nuestro planeta tierra?

Pero de ese total, el 97% es agua salada, que es la de los mares y únicamente el 3% es agua dulce, que es la de los ríos.

Valores

Aprendizaje esperado: Identifica causas y consecuencias del estrés y aplica algunas estrategias para lidiar con él.

Énfasis: Identifica causas y consecuencias del estrés, conoce la técnica PARAR y reconoce momento en que le sería de beneficio practicarla.

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás aprendiendo sobre el estrés: Cómo identificarlo y manejarlo.

La semana anterior aprendiste que el estrés.

El estrés es esa sensación que tiene tu cuerpo, que te hace sentir frustrado y frustrada, nervioso y nerviosa o hasta enojado y enojada.

En estos momentos en que pasas tanto tiempo encerrado en casa, es probable que te sientas cansado, tenso y hasta es posible que cuando alguien tu familia te pregunte cómo te sientes, te pongas de muy mal humor y contestes enojado. Tu estado de ánimo y tu mal humor, son consecuencias del estrés que te impiden ver con claridad que estás enojado y actúas de ese modo.

Cuando hay algo que te pone muy irritable, lo importante es saber cómo regular esa emoción y poder convivir de manera asertiva y saludable, sin llegar a una grave consecuencia.

¿Sabías que el estrés es la respuesta natural del cuerpo para enfrentar un cambio repentino o situaciones de presión, como la que estamos viviendo con la pandemia?

En esta sesión seguirás aprendido como identificarlo y cómo controlarlo.

Si tienes en tu casa algún libro relacionado con el tema, o tienes Internet, explóralos para saber más sobre el tema.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Realiza la siguiente técnica que puede ayudarte a relajarte cuando sientas estrés: Técnica de Parar.



Para la actividad, requieres alguna música que te guste, te recomendamos que sea una música de tipo prehispánico, donde haya sonido de tambores. Si es posible, que alguien te acompañe en la práctica para que te ayude a poner la música mientras la realizas.

Sigue las siguientes instrucciones para realizar la práctica:

Vas a sacudir el cuerpo al ritmo de la música. ¡Baila con energía, muévete, muévete!

Cuando ya te sientas muy cansado (a), agitado (a) o desesperado (a), haz una pequeña pausa, respira dos veces, y continúa bailando por 30 segundos más.

¿Cómo te sentiste después de haber hecho la pausa? ¿Te sentías todavía cansada o cansado



El cansancio y la agitación es posible que te generaran estrés y la técnica que realizaste es la de PARAR.

El estrés que sentiste mientras bailabas con energía puedo hacer que te sintieras cansado, molesto, irritado, y al estar en ese estado, no puedes disfrutar de algo que puede ser muy agradable y benéfico para tu cuerpo y mente, como puede ser el baile. Cuando bailas, liberas muchas tensiones.

Muchas veces en tu día a día, tu mente genera muchas emociones aflictivas que te ocasionan preocupaciones, miedos, frustraciones, y tal vez, por ejemplo, no te dejen dormir. Si no duermes bien, seguramente al día siguiente tendrás unas ojeras enormes y despertarás muy cansado y no podrás concéntrate en tus clases.

En esos momentos en que te sientas así, preocupado, con miedos o con cualquier emoción aflictiva, para. Haz una pequeña, pausa, detecta lo que le está pasando a tu cuerpo, respire un poco, y seguramente te tranquilizarás.

Lee con atención los siguientes 5 pasos mágicos de esta técnica, que puedes aplicar cuando te sientas estresado:

Para

Atiende las sensaciones en tu cuerpo

Respira

Atiende las sensaciones en tu cuerpo

Regresa a la actividad

Civismo

Aprendizaje esperado: Reconoce que es una persona valiosa, que merece cuidados y trato digno, y que tiene derecho a la protección de su información al igual que las demás personas.

Énfasis: Comprende que todas las niñas y todos los niños y adolescentes requieren cuidados y protección, incluidos sus datos personales.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre los cuidados y tipo de protección que requieren niñas y niños, incluidos sus datos personales.

En la sesión anterior aprendiste sobre la dignidad, que es el valor que cada uno tiene por ser persona. Significa también que todos tenemos los mismos derechos.

Cuando actúas con respeto y reconoces la dignidad de las otras personas, contribuyes a mejorar la convivencia entre las personas. Con ello pones en juego valores como la responsabilidad, solidaridad y empatía.

En esta sesión vas a ver que todas las niñas y los niños requieren cuidados y protección de muchos tipos, por ejemplo: La alimentación, un lugar donde vivir, higiene, atención médica, etcétera.

Estos cuidados los brinda la familia, y el Estado está obligado a velar que todas las niñas y los niños reciban los cuidados necesarios y estén protegidos, a través de diferentes instituciones.

En tu casa, seguramente tu papá y tu mamá siempre se preocupan por que comas a tiempo, que te tapes cuando hace frío, juegan contigo, e incluso te llaman la atención cuando se requiere. Ellos siempre quieren lo mejor para ti, porque los padres o los tutores, son los que en primer lugar deben cuidarte y protegerte. Pero el Estado también contribuye a cuidarte y protegerte.

Además de papá y mamá, es muy probable que también te cuiden tu abuelita, alguna tía o tío, o una hermana o hermano mayor, en fin, diferentes integrantes de tu familia.

La familia es muy importante en tu vida. Las familias son diferentes y pueden estar integradas de diversas formas, pero en esencia una característica fundamental es el cuidado que nos brindan.

En tu libro de Formación Cívica y Ética, podrás estudiar el tema en las páginas 18 y 19.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4FCA.htm?#page/18

Artes

Aprendizaje esperado: Comunica una idea por medio de la combinación de movimientos, espacio y tiempo.

Énfasis: Plantea una situación de la vida cotidiana que le sea significativa para recrearla con movimientos suaves o fuertes, rápidos o lentos; utilizando trayectorias para desplazarse.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a recrear una situación de la vida cotidiana con distintos tipos de movimientos: suaves o fuertes, rápidos o lentos y con diferentes trayectorias.

La semana pasada aprendiste que puedes utilizar sonidos con diferentes características para recrear situaciones, pero ¿Se pueden recrear también a través del uso de diferentes movimientos?

En esta sesión aprenderás a hacerlo.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Observa el siguiente video del minuto 2:48 a 5:16 y trata de seguir la clase de danza que se presenta para ir calentando.

Clase de “Descubriendo el mundo de la danza”.

Como pudiste ver en el video, los movimientos también te ayudan a recrear diferentes situaciones.

Recuerda que los movimientos pueden ser suaves o fuertes, rápidos o lentos y que tienen diferentes trayectorias.

Realiza el siguiente juego: Director de movimientos.

La finalidad del juego es reproducir movimientos suaves, fuertes, lentos, rápidos y con diferentes trayectorias. Si es posible, pide a tu papá, mamá o algún adulto que te acompañe, que te ayude en este juego.

Busca un espacio amplio y ponte ropa cómoda.

El adulto que te acompañe, con la ayuda de un palito de madera (puede ser un lápiz), te indicará movimiento por movimiento una trayectoria que deberás seguir con tu cuerpo. Pídele que lea la lista que se presenta a continuación para que sepa qué movimientos debe hacer, para que tú los reproduzcas con tu cuerpo:

Suaves y lentos.

Suaves y rápidos.

Fuertes y lentos.

Fuertes y rápidos.

Trayectorias rectas.

Trayectorias diagonales.

Trayectorias en zig-zag.

Trayectorias circulares.

Para realizar esta actividad.

