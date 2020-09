Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 25 de septiembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 25 de septiembre para Primero y Segundo grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este viernes.

Lo que vas a aprender hoy en 1er. Grado

Este viernes, en la materia de Valores reconocerás con apoyo de un mediador, los pasos que se siguen en la resolución de un problema, destacando las emociones asociadas a este proceso.

¿Qué hacemos?

Cuando descubres que eres bueno en algo, lo haces con entusiasmo y logras tu objetivo, en cambio, cuando piensas que no puedes lograr algunas cosas, te desanimas, no te esfuerzas y no alcanzas tu meta ¿Te ha pasado? Pensar que sí puedes lograr ciertas cosas, hace que tu mente trabaje para solucionarlo y hacerlo mejor.

Seguramente has tomado decisiones para poder lograr algo que quieres, como por ejemplo aprender tu canción favorita, la escuchas muchas veces hasta que la memorizas, o relacionas lo que dice y puedas aprendértela mucho más rápido, lo mismo ocurre cuando quieres solucionar un problema y sentirte mejor, tienes que buscar una estrategia para resolverlo.

Cuando no sapas que hacer, en un problema, debes de recurrir a alguien a quien le tengas mucha confianza para que te pueda aconsejar de como resolverlo.

Observa el siguiente caso:

Miguel tenía que contar unos palillos, ¡pero eran muchos! Ya iba contando 10, 11, 12, cuando su tía lo llamó a comer y perdió la cuenta. Volvió a empezar y cuando se enteró, ya no sabía en qué número iba. Así le pasó muchas veces. Se distraía y perdía la cuenta. Al principio, simplemente volvía a empezar, pero poco a poco se sentía más frustrado, hasta que se hartó, abandonó la tarea y se fue a su cuarto todo frustrado.

¿Qué podría hacer Miguel para terminar su tarea y no estar frustrado?

Es normal que uno a veces no puedas hacer lo que quiere a la primera, no estás solo y puedes consultar con un profesor o profesora, alguien de tu familia, seguramente te ayudarán a resolver tus problemas. Lo primero que puede hacer Miguel es reconocer las emociones que siente, cuando está en un momento difícil. Descubre el Medidor emocional.

• ¿Qué sientes en el cuerpo cuando no te sale algo?

cuando no te sale algo? • ¿Cómo se te pone la cara ?

? • ¿Cómo es tu voz ?

? • ¿Qué emoción será, la puedes señalar en el medidor?

Lo que vas a aprender hoy en 2do. Grado

Este viernes, en la materia de Artes, explorarás la producción de movimiento a partir de sonidos, así como la generación de pausa activa relacionada con los silencios, creando su propia gama de respuestas corporales a las motivaciones que produzcan las características del sonido.

¿Qué vamos a aprender?

Interpretar una pieza musical infantil con los elementos vistos. Realizarás actividades muy divertidas que te ayudarán a comprender cómo se conforma una composición artística.

Utilizarás tus conocimientos y lo que trabajaste en las actividades anteriores de Artes. Requerirás de mucha atención, concentración y creatividad. Observa el siguiente video en especial a los personajes, en los minutos 2:26 a 4:40

Pie Rojo – Juegos

Pudiste observar el contraste entre las acciones pasivas de una persona que esté sin moverse al manipular un video juego y los que de forma activa realizan movimientos ejecutando un baile y lo divertido y beneficioso que es para su salud el bailar y cantar ¿Recuerdas que en la sesión anterior conociste algunos elementos de una Composición Artística?

En esta sesión aplicarás esos conocimientos para realizar una actividad muy divertida, en donde cantarás y bailarás usando el sonido y el silencio, así como, el movimiento corporal y la pausa activa.

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Acompáñanos a una semana nueva llena de aprendizaje, diversión y cultura.



Estos son los horarios de: 3º, 4º, 5º y 6º de ?? #Primaria a partir del 21 de septiembre.



Recuerda que puedes descargarlos en: https://t.co/C5amtco1is

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria

11:00 a 13:30 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

15:00 a 17:30 horas: TV Azteca 7.3

20:30 a 23:00. Heraldo TV 10.2

