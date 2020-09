Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 21 de septiembre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa 2, dirigido a alumnos, docentes y padres de familia, para dar seguimiento a las clases que corresponden al Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente desde el pasado 24 de agosto con el objetivo que los estudiantes de educación básica se mantengan al día con las actividades en línea.

La decisión de la SEP de impartir las clases a distancia se da debido a la pandemia por Covid-19 que prevalece en el país, y así será hasta que las autoridades educativas emitan un nuevo aviso. A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 21 de septiembre para primer y segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios, incluidos los cuadernos de trabajo con que cuentan los alumnos para complementar e incentivar el conocimiento de cada materia.

1° Primaria

Valores

La tortuga y el conejo

Aprendizaje esperado: Identifica dificultades y pide apoyo a alguien de su confianza.

Énfasis: Identifica dificultades y un recurso que le ayuda a recuperar la calma para poder enfocar su atención.

¿Qué vamos a aprender?

Anteriormente aprendiste sobre cómo identificar tus emociones, y cómo actuar. ¿Pudiste reconocer cual es la emoción que sientes más seguido?

Descubrirás, en esta clase, cómo pedir apoyo a alguien de tu confianza si se te presentaran dificultades, esta persona puede ser mamá, papá, algún familiar e incluso una amistad. Debes saber que no estás solo y siempre hay gente dispuesta a ayudarte.

¿Qué hacemos?

Hay ocasiones que puedes estar tan inquieto, moviéndote de un lado a otro, que no te percatas de todo lo que pasa a tu alrededor.

Pide ayuda de un adulto, mamá, papá o de quien te acompañe, para leer el siguiente cuento que lleva por nombre “El conejo y la tortuga”, en él podrás identificar la forma en que puedes lograr la calma cuando te sientes inquieta o inquieto:

El conejo siempre se mueve rápido, la tortuga se mueve más lento. La tortuga, cuando se levanta, le gusta sentarse un rato en la postura de cuerpo de montaña. El conejo no aguanta, muy pronto se tiene que mover.

Después de practicar estar sentado como montaña, la tortuga puede poner atención y hacer cosas difíciles como cruzar un río o hacer la tarea. El conejo no pone tanta atención, su cuerpo se mueve mucho, no se da cuenta de lo que hace y no puede completar las actividades. Para el conejo es difícil quedarse en su lugar y a veces se tropieza con otros o tira cosas.

Un día, el conejo se da cuenta de que la tortuga antes de comenzar su día se sienta derechita un momento y solo respira. El conejo le pregunta por qué hace esto y la tortuga le responde que es algo que le ayuda a que su cuerpo y su voz estén más tranquilos y así puede poner atención y se siente mejor durante el día. Y que es algo que todos pueden hacer.

El conejo recordó que tenía muchas habilidades como que era rápido, generoso, amistoso y bueno para aprender cosas nuevas. Cuando algo no le salía bien era perseverante hasta que lograba lo que quería. Quizá lo que le enseñó la tortuga le costaría trabajo al principio, pero con esfuerzo lo podría lograr.

¿Te has sentido como el conejo cuando no puedes concentrarte por qué quieres moverte mucho o a veces como la tortuga, cuando sientes que pones toda la atención del mundo y comprendes todo?

Seguramente conoces niños que son tan inquietos como el conejo, que no ponen atención a los profesores, que se mueven mucho, y que les serviría aprender a hacer la postura de la montaña poniendo atención a su respiración, además les ayudaría a enfocar más su atención y aprender mejor en la escuela.

Por otro lado, seguramente también conoces compañeros que son como una montaña, derechitos, que casi no se mueven y que todo lo que los profesores preguntan, lo contestan bien.

Poner atención es como una lámpara que se dirige a diferentes partes y que sí aquí estuviera oscuro y se ilumina sólo una parte de esto, entonces se podría ver qué hay ahí. Lo mismo pasa con la atención, tú puedes dirigirla a lo que escuchas, a lo que ves, a lo que sientes o a lo que hueles. Por ejemplo, en la actividad que le enseñó la tortuga al conejo, hay que dirigir la atención a la respiración.

Cuando te sientas inquieto, triste o frustrado, prueba cerrando tus ojos y piensa en esas cosas que se te dificultan, como por ejemplo, amarrarte las agujetas, escribir, leer, o hablar rápido como en los trabalenguas. Respira, y di “¡yo puedo hacerlo!” muchas veces, intenta de nuevo, las veces que sean necesarias, hasta que lo logres.

Intenta cantar el siguiente trabalenguas:

Trabalenguas, canciones Once Niños

Artes

A mover el cuerpo

Aprendizaje esperado: Mueve partes del cuerpo a distintas velocidades al escuchar consignas.

Énfasis: Explora movimientos de distintas partes del cuerpo a diferentes velocidades con acompañamiento musical y con base en consignas que le hagan reconocer las cualidades de duración y tono de la música.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sección aprenderás a mover partes de tu cuerpo a distintas velocidades mientras escuchas instrucciones que te hagan reconocer las cualidades de duración y tono de la música que escuchas.

Usarás tu imaginación para notar los diferentes tipos de movimientos dependiendo el lugar donde te encuentres.

Con ayuda de un adulto, mamá, papá o alguien que te acompañe, busca un espacio libre de obstáculos para que puedas ejercitarte de forma segura.

¿Qué hacemos?

Alguna vez te has preguntado ¿qué pasaría si todo en la vida fuera lento o, al contrario, muy rápido y cómo te moverías?

Con ayuda de tu mamá, papá o un adulto que te acompañe realiza lo siguiente:

Imagina que eres una planta que nacerá de la tierra, por lo que tu posición es agachada, te irás estirando poco a poco, tus brazos son ramas, las palmas de tus manos serán las hojas, tu tronco el tallo, cabeza flor, realiza movimientos suaves, simula que te mueve el viento o que te mueves al llover.

¿Cómo crees que se movería tu cuerpo al hacer diferentes actividades como despertar de la cama, cepillarte, bañarte, cambiarte o desayunar?

Recuerda que la vida en el espacio requiere de movimientos lentos, por la falta de gravedad que existe, así que tendrás que moverte muy lento.

Observa el siguiente video:

1. Juventino Rosas – Sobre las olas – Over the Waves

Conocimiento del medio

¡Yo elijo!

Aprendizaje esperado: Reconoce formas de comportamiento y sugiere reglas que favorecen la convivencia en la escuela y la familia.

Énfasis: Reconocer que hay diversas formas para resolver una situación o problema. (2/3)

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás diversas formas de comportamiento y podrás sugerir reglas que favorezcan la sana convivencia en la escuela y en la familia.

Reconocerás que existen distintas formas para resolver situaciones o problemas y aprenderás a elegir entre diversas opciones.

Para empezar debes saber el significado de elegir:

Elegir es seleccionar o preferir a una persona o cosa para lograr un fin.

Pide ayuda a un adulto, mamá, papá o a quien te acompañe para que juntos busquen el siguiente material que ocuparás en casa: lápiz de color y tu libro de texto Conocimiento del medio.

¿Qué hacemos?

En la lección anterior descubriste que cuando tienes un problema, puedes resolverlo si tomas una buena decisión, las elecciones de lo que haces es algo que ocurre todos los días. Desde que despiertas empiezas a elegir, aunque hay ocasiones que lo haces sin darte cuenta.

Eliges que ropa ponerte para ir a la escuela o vestirte lento porque no tienes ganas de ir

.

Eliges jugar con alguien o solo, el programa de televisión que verás o hacer caso o no a tus mayores. ¡Siempre tienes algo que elegir!

Muchas veces te ha sucedido que tienes que elegir una alternativa, pero no se te ocurre ninguna. Entonces te sientes triste y lloras o, te enojas y avientas tus juguetes o, simplemente no haces nada.

Recuerda que puedes animarte y pedir ayuda a un adulto, siempre habrá alguien de confianza a quien le puedas contar.

Ahora observa otro ejemplo y elige lo que harías o lo que le aconsejarías a un compañero.

“Jessica quiere ir al baño, pero no se anima a decirle a la maestra que le da miedo ir sola.”

Lo que puede hacer Jessica es:

a) animarse y aunque le dé un poco de temor, ir sola al baño.

b) Jessica puede quedarse callada, hasta que le duela tanto el estómago que le den ganas de llorar.

c) Jessica platica con su maestra y le explica porque le da miedo ir sola al baño.

La maestra comprende, y le pide a Paty que la acompañe para que no se sienta sola.

Si tuvieras la oportunidad de ayudar a Jessica, ¿qué le aconsejarías que hiciera?, ¿cuál opción elegirías?

Al final de la clase, puedes escribir o si aún se te dificulta escribir, puedes dibujar en tu cuaderno lo que aconsejarías a Jessica o si te ocurrió otra solución escríbela o dibújala seguro será una buena idea.

El Reto de Hoy:

Para finalizar esta lección, imagina que tú mamá quiere consentirte regalándote un juguete, pero para que sea un juguete que a ti te guste, decide llevarte a la tienda para que tú lo elijas. Cuando llegan a la tienda ves que hay muchos juguetes y todos te gustan, pero solo puedes elegir uno.

Escribe o dibuja en tu cuaderno que es lo que tú harías. No olvides guardar tu respuesta porque puede servirte para recordar cómo elegir la mejor solución.

Lenguaje

El tendedero del alfabeto

Aprendizaje esperado: Reconoce la forma escrita de nombres propios y utiliza ese conocimiento como referencia para identificar y utilizar letras del alfabeto de su lengua y formar otras palabras.

Énfasis: Establecimiento de información de referencia para la escritura de palabras en lengua indígena como nombres de objetos y animales.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la forma escrita de nombres propios y utilizarás ese aprendizaje como referencia para identificar y utilizar letras del alfabeto indígena.

Aprenderás palabras en lengua indígena cómo nombres de objetos y animales.

Para esta clase necesitarás hojas de papel, lápices de colores, tijeras, cinta adhesiva y una cuerda para poder armar bonitos tendederos de letras.

Si tú hablas alguna lengua, puedes elaborar tu tendedero con letras de tu lengua, o bien, puedes consultar las siguientes páginas electrónicas:

https://www.inali.gob.mx/clin-inali/

https://site.inali.gob.mx/publicaciones/norma_hnahnu_2014.pdf

¿Qué hacemos?

La clase anterior aprendiste a escribir tu nombre en lengua hñähñu en esta ocasión aprenderás nuevas palabras con las letras del abecedario hñähñu.

2° Primaria

Valores

Mis superhéroes

Aprendizaje esperado: A través de reflexionar en sus dificultades el alumno identifica a las personas que lo apoyan en su casa, escuela y comunidad.

Énfasis: Identifica los efectos de la agitación y la tranquilidad.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás sobre las dificultades que puedes llegar a pasar.

Identificarás a las personas que te apoyan en casa, escuela y comunidad.

¿Qué hacemos?

Lee con atención el siguiente relato que trata sobre un niño llamado Héctor y su amigo el genio Saladín.

Cuando Héctor y Saladín practiquen actividades, tú también las puedes realizar:

“Un día Héctor estaba en el parque jugando con un balero y por estar distraído tropieza con una lámpara mágica.

Héctor voltea a todos lados preguntando si alguien había olvidado una lámpara, y dice - ¡No inventes está toda sucia! -, frota la lámpara para limpiarla. Al frotarla Héctor hace que aparezca Saladín, el genio de la lámpara, en ese momento el parque cambia a un desierto.

Artes

Rockola Musical

Aprendizaje esperado: Selecciona y escucha música del interés del grupo, e investiga sus orígenes y diferencias.

Énfasis: Explica las razones de la elección de su pieza musical.

¿Qué vamos a aprender?

Seleccionarás y escucharás diferentes tipos de música de tu interés y de los demás.

Disfrutarás y aprenderás sobre algunos géneros musicales del país.

Explicarás las razones de tu elección en la pieza musical.

Investigarás los orígenes y diferencias de la música de tu selección.

Tienes alguna música en especial que te motive. ¿Qué tipo de música te gusta y por qué?

Muchos niños y adultos tienen diferentes gustos al elegir la música, depende de su estado de ánimo, pop, la música de banda, clásica, rock; depende del lugar dónde están, por ejemplo, si están una fiesta escuchan banda, salsa o cumbia, entre otras. O también depende de las costumbres de su comunidad, en Hidalgo se escucha los huapangos, ¿Los has escuchado?

Por ejemplo, Juanito de la comunidad del Rosarito en Baja California le gusta la música norteña pues lo motiva a “sacarle el polvo al piso con los taconeados y calabaceados típicos de su comunidad”.

¿Qué hacemos?

En la cultura de nuestro país hay una gran diversidad de música, la cual permite contar con una variada selección musical. En tu ciudad de origen ¿Qué tipo de música es típica de ese lugar?

Inicia esta sesión escuchando y observando los siguientes videos, es necesario que en las siguientes melodías trates de imitar los movimientos que realizan al tocar el instrumento.

Las primeras canciones que escucharás son del género tradicional.

1. Música Norteña.- Los Giros de Nuevo León 2/2 #SessionLive.

Conocimiento del medio

Cuidamos nuestro cuerpo

Aprendizaje esperado: Clasifica objetos, animales y plantas por su tamaño.

Énfasis: Describir y representar los cambios físicos que han tenido desde que eran pequeños.

¿Qué vamos a aprender?

Que los alumnos identifiquen, que, para desarrollarse con cambios físicos apropiados, requieren incluir a la higiene como una acción constante.

Reconocerás la importancia de la higiene personal, como una acción que ayuda al mejor desarrollo de nuestro cuerpo.

¿Alguna vez tus papás te han dicho? ¡Ya te hace falta un baño! ¡Con esas manos vas a comer! ¿Por qué tus papás nos piden que te bañes? Y te has preguntado ¿Por qué tengo que bañarme? ¿Por qué es importante lavarme las manos constantemente con agua y jabón?

¿Crees que para crecer sano el baño es importante?

¿Seguirías creciendo igual si no te bañaras?

¿Por qué crees que cuando te bañas usas agua y jabón?

En esta sesión identificarás la importancia de la higiene para seguir teniendo un sano crecimiento y desarrollo de tu cuerpo.

¿Qué hacemos?

Te has preguntado ¿Qué pasaría si no te bañaras? ¿Por qué cuando te bañas usas shampoo o cuándo te lavas las manos debes usar el jabón?

Si recuerdas cuando eras pequeño necesitabas la ayuda de quien te cuidaba para bañarte o incluso lavarse las manos. Pero ahora que estás creciendo ya lo haces solito.

Ahora observa a tu alrededor ¿Ves algo extraño? ¿Notas algo raro que vuele cerca de ti? ¿No? En este momento acércate a un mueble, escoge uno, el que más te guste, puede ser tu librero, una repisa, una mesa; busca un mueble que tengas cercano, ahora pasa tu dedo por la superficie (puede ejemplificar) ¿Qué observas? ¿Ves que hay polvo acumulado?

Es probable que ese mueble que escogiste tenga polvo, puede ser mucho o poco dependiendo que tan seguido se limpie ¿Sabes de dónde viene ese polvo? ¡De todos lados! ese polvo está en el ambiente, está volando por todas partes, incluso en este momento delante de ti hay partículas de polvo que están flotando y pasan entre tu entorno y tú.

Ese polvo contiene partículas; las partículas son cositas pequeñas que se desprenden de los seres vivos y de las cosas, cuando se acumulan en algún lugar se convierten en suciedad.

Si observas con atención podrás ver que a tu alrededor hay polvo acumulado en los muebles ¿Sabes por qué en algunos lugares hay más o menos polvo? todo depende de la frecuencia con que limpias, porque cuando pasas un trapo húmedo, quitas toda esa suciedad, pero cuando pasamos nuestras manos ¿Qué crees? también quitas el polvo y lo paseas todo el día en tus manos.

Es por esa razón que los doctores piden que te laves las manos antes de comer y después de ir al baño porque sin que te des cuenta vas acumulando suciedad cuando tocas las superficies de los muebles, paredes, barandales, árboles, mascotas, incluso a ti mismos.

Así es, al igual que los muebles el polvo y suciedad que flota por el aire se detiene en tu cuerpo, ¿Te imaginas la suciedad que todos los días vas acumulando? ¿Cómo puedes eliminarla? Bañándote y lavándote las manos porque el agua y jabón ayudan a eliminar toda la suciedad que se acumula en nuestro cuerpo.

Realiza este experimento, observa tus manos, pídele a tu mamá, papá o a un adulto que tengas cerca que te preste un vaso transparente, sino tuvieras alguno acércate a una ventana o un espejo o la pantalla de algún celular, ahora tócalo o agárralo y cuenta hasta el número 10 ahora observa si tu huella se quedó impresa, si la observas con detenimiento podrás observar que se ven partes de la palma de tu mano ¿Sabes qué es eso? efectivamente ¡suciedad! en esa huella hay una mezcla de polvo, grasa y podría haber hasta bacterias.

¿Por qué al bañarte o lavarte las manos ayuda a eliminar toda esa suciedad? ¿Cómo actúa el agua y jabón?

El jabón facilita que las personas eliminen de manera efectiva la suciedad de sus manos y cuerpos, lo mismo pasa con el shampoo o con el jabón que aplicas en tu cabello.

Debes bañarte frecuentemente para eliminar la suciedad acumulada porque en ella hay bacterias que pueden ocasionar enfermedades en la piel o cuando tienes las manos sucias puedes introducir esos microbios en tus ojos o boca, por eso los médicos en estos momentos piden que evites tocarte los ojos, nariz o boca, para evitar el ingreso de microbios en tu cuerpo.

Si cuentas con tu libro de texto de Conocimiento del medio de segundo grado, realiza las actividades de la lección “Cuidemos nuestro cuerpo” en la página 17.



Lenguaje

Con mayúscula los nombres especiales

Aprendizaje esperado: Revisa y corrige el texto con ayuda de alguien más, al hacerlo reflexiona sobre: la escritura convencional de las palabras; el uso de mayúsculas y minúsculas.

Énfasis: Identificación del uso de las mayúsculas en nombres propios.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás sobre el uso de mayúsculas y minúsculas en los nombres de las personas, al revisar y corregir tus textos.

¿Sabes para qué se usan las letras mayúsculas? Conocerás más acerca del uso de mayúsculas jugando y reconociendo juegos divertidos.

¿Qué hacemos?

Si cuentas con tu libro de texto de Lengua materna. Español de segundo grado, realiza la actividad de la página 36.

