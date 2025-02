Lupita Villalobos se hace viral por sus FOTOS disfrazada de Avatar

El pódcast de Las Alucines no deja de romperla como uno de los favoritos por las experiencias y momentos divertidos que nos regalan Lupita Villalobos y Kass Quesada, mejor conocida como Quesito, sin embargo, lo que ocurrió en su más reciente episodio hizo que todo TikTok colocara a la primera de ellas como la más viral del momento. ¿La razón?, que se revivieron unas fotos en las que la influencer aparece con un disfraz de Avatar hecho con bodypaint.

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales luego que Lupita Villalobos contara la divertida anécdota en el episodio "NO saber decir NO!" de Las Alucines; allí, como el título indica, las creadoras de contenido recordaron momentos en los que pasaron incomodidad y hasta vergüenza sólo por no saber negarse a una propuesta. Y sin duda, la historia más icónica fue la de la influencer, quien contó cómo una desconocida la abordó en plana calle para preguntarle si era modelo, una pregunta que terminó con un maquillaje de bodypaint de Avatar, un camión en deteriorado estado y un concurso.

Según comenzó a contar en el episodio, la famosa de 35 años detalló que cerca de sus 18 años mientras regresaba de hacer un mandado, una estudiante se la encontró y no dudó ene explicarle que necesitaba de una modelo para peinarla y maquillarle todo el cuerpo para su disfraz de Avatar, mismos que serían evaluados en un concurso de peinados a cambio de un pago por su participación y no dudó en aceptar.

"Voy a la casa de esta desconocida y había puras morras; de repente veo un peluquerio, trenzando y pelos postizos. Había otras morras que estaaban siendo pintadas y yo dije, 'es real, qué interesante está esto'. Me dice la morra: 'ven, te voy a dar esto para que te pongas, un calzoncito de depilación láser y un topcito", mencionó.

FOTOS de Lupita Villalobos vestida de Avatar en TikTok

Según contó Lupita Villalobos, aunque esta historia parece falsa, recordó que tiene pruebas de lo ocurrido y aunque las compartió en el pódcast de Las Alucines, sus fans rápidamente las hicieron virales, principalmente en TikTok donde las imágenes se han convertido en la sensación del momento y que demuestran el increíble trabajo de maquillaje en su piel, además de un top y mini falda con estampado de leotardo, un extravagante peinado con luces neón y collares rojos.

Mientras le platicaba su experiencia a Quesito, la influencer detalló que aunque dejó de sentirse cómoda en el proceso de preparación para el concurso, no pudo negarse ante su imposibilidad de no saber cómo decir que no. "Le digo a Quesito que nos subieron a un camión tan feo que parecía que nos iban a secuestrar", dijo entre risas.

Lo que la conocida creadora de contenido no sabía era que además del maquillaje y peinado, la creatividad y el modelaje también eran puntos clave para evaluarse, y ella al ver competencia se aseguró que ganaría el concurso. "Hago mi performance, nada más por no saber decir no, pero yal final dije escenario, esta es mi vida y cómo fui la única que traía luces, en cuanto salí, todo el mundo de 'wow, wow'", dijo agregando algunos de los movimientos que hizo en la pasarela.

Finalmente, reveló que la maquillista y peinadora, Nadia, y ella fueron las ganadoras de este increíble concurso, con el durante y el después, pues al terminar la pasarela dejó en el olvido sus enormes tacones por unas "chanclitas". La conclusión del episodio fue que pasó por muchas emociones sólo por no saber decir que no, desde la incomodidad y miedo de estar con desconocidos y finalmente la alegría y orgullo de ganar.

