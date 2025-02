Así será la Noche de Museos de febrero, desde The Beatles hasta ska y carnaval | Detalles especiales

Si aún no sabes qué harás el miércoles 26 de febrero, la respuesta es sencilla: ¡súmate a las actividades que se realizarán en la Noche de Museos! Como sucede en cada edición, la agenda cultural de Ciudad de México (CDMX) será diversa para satisfacer los gustos e intereses de los asistentes.

Para la edición de febrero de 2025 los recintos participantes apostarán por propuestas que van desde el amor -debido a San Valentín que se festejó el viernes 14- hasta el carnaval, festejo también llamado como “La fiesta de la carne” que tiene lugar previo a la Cuaresma.

Incluso habrá conciertos de rock que incluirán ska, pero eso no es todo, ya que igual habrá una presentación en honor a The Beatles, el aclamado y llamado cuarteto de Liverpool que pasó a la historia con éxitos musicales como “Let It Be”, “Help!” y “Come Together”.

Los mejores eventos de la Noche de Museos de febrero de 2025

Para los amantes del chocolate la parada estelar en la Noche de Museos de febrero de 2025 debe de ser el Museo del Chocolate (MUCHO) porque se ofrecerá un recorrido “especial que te llevará a descubrir el arte y los sabores más dulces de CDMX”, se lee en la cuenta de Instagram del recinto. Igual se ofrecerá un taller.

Dirección: C. Milán 45, colonia Juárez, en Cuauhtémoc

Cupo limitado

Costo: información disponible directo en el MUCHO o mediante sus redes sociales

Los aromas igual serán parte de la agenda de CDMX el próximo miércoles 26 de febrero porque el Museo del Perfume (MUPE) abrirá sus puertas para que la gente tenga acceso a tres actividades: taller de velas intencionadas (cupo para 20 personas y con costo de 150 pesos por persona), taller “En busca de tu perfu-amigo” (cupo para 30 personas y con costo de 150 pesos por persona) y taller “La química del amor: el olfato y el enamoramiento” (con costo de 150 pesos).

Dirección: Tacuba 12, colonia Centro, en Cuauhtémoc

Boletos en museodelperfume.com.mx o en taquilla, pero es necesario llegar antes de los eventos que se iniciarán a partir de las 5 de la tarde

Si la meta es vivir una Noche de Museos fuera de lo común, un plan a considerar es el Gran baile de carnaval que se efectuará en el Museo de Ciudad de México. El baile se realizará en colaboración de tres agrupaciones culturales: Cid Ballet, Compañía de Danza Decimonónica y Ensemble Perpetual.

Dirección: José María Pino Suárez 30, colonia Centro Histórico, en Cuauhtémoc

Hora: 6 de la tarde (recorrido guiado) y 7 de la noche (Gran baile de carnaval)

Costo: gratuito y sin registro previo

El ritmo del rock y la oportunidad de sumarse al ska en un recinto cultural será una realidad gracias al Museo Yancuic. El concierto estará a cargo de Raíces rudas, que es una banda de ska y reggae, de modo que la intención es ofrecer un plan lleno de diversión en un entorno seguro.

Dirección: Avenida Ermita Iztapalapa, colonia Los Ángeles, en Iztapalapa,

Costo: acceso libre

Hora: 5 de la tarde

La cereza del pastel de la edición de febrero de 2025 de la Noche de Museos será el concierto tributo para The Beatles. La actividad se realizará en el Palacio Postal, que es uno de los más emblemáticos de CDMX. La agrupación Sheepdogs estará a cargo del concierto con el que se recordarán los éxitos del cuarteto de Liverpool.

Dirección: Tacuba 1, colonia Centro Histórico, en Cuauhtémoc

Costo: acceso libre (cupo para 150 personas)

Hora: 6 de la tarde

