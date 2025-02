Las frases con las que se inmortalizó Kurt Cobain, vocalista de Nirvana que hoy habría cumplido 58 años

En Aberdeen, Washington, Estados Unidos, nació una de las principales estrellas del rock de todos los tiempos: el cantante, compositor y músico Kurt Cobain. El vocalista de la agrupación Nirvana pasó a la historia por su talento innato, razón por la que se mantiene como un referente en la escena musical a nivel mundial.

Llegó al mundo el 20 de febrero de 1967, de modo que hoy cumpliría 58 años de edad. Sin embargo, la muerte lo alcanzó pronto porque falleció el 5 de abril de 1944 a los 27 años. Por esta razón, el intérprete de “Something in the Way” -que es parte del disco “Nevermind” que fue lanzado el 24 de septiembre de 1991- es parte del llamado Club de los 27.

Tras la muerte de Kurt Cobain la industria musical se llenó de duelo, pero también fue un suceso que invitó a la reflexión acerca de la generación X -de la que son parte los nacidos entre los años 1965 y 1980- que era acusada de estar vacía de sentido, indica El Independiente en un artículo.

Con motivo de de su fecha de nacimiento, compartimos las mejores frases de Kurt Cobain, quien gracias a estas -y su música- se inmortalizó, es parte de la cultura pop y vive en la memoria del colectivo no sólo de su generación, sino incluso de las nuevas generaciones.

En medio del éxito, pero también de problemas con las drogas y enfermedades, Kurt Cobain perdió la vida. Esto marcó un antes y un después en la música, así como en la vida de su esposa, Courtney Love, y la única hija que tuvieron, Frances Bean Cobain.

La causa de su deceso fue una herida por bala infligida en la cabeza, de modo que se trató de un suicidio. Su cuerpo fue encontrado con una cantidad de sangre en los oídos y junto a él yacía una nota suicida que decía lo siguiente, de acuerdo con Clarín:

“No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como en lo que me he convertido yo. Lo tengo todo, todo. Y lo aprecio, pero desde los siete años odio a la gente en general (...). Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión, y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión, Kurt Cobain. Frances y Courtney, estaré en su altar. Por favor, Courtney, sigue adelante por Frances, por su vida que será mucho más feliz sin mí. Los quiero. ¡Los quiero!”.