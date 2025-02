Adoptables de la semana: Marilyn Monroe, una perrita mix de yorkshire y un sobreviviente a TVT son algunos de los peluditos que buscan hogar

México el tercer lugar a nivel mundial en maltrato animal, lamentablemente falta mucha concientización y educación para hacer entender a algunos sectores de la población que los animales son seres vivos que sienten y merecen respeto, aunado a esto falta una mejora a las política públicas para mejorar los derechos dd los animales y castigar el maltrato animal.

Afortunadamente poco a poco la sociedad va avanzando en este tema y cada vez son más las personas que se suman al bienestar animal y toman conciencia de la importancia de los animales y del gran amor que proporcionan a nuestras vidas, por ello a continuación te damos algunas opciones para que puedas cambiar la vida de algún gatito o perrito que tanto lo necesitan y créeme, no te arrepentirás.

Marilyn Monroe, la gatita más icónica que espera algún día saber lo que es tener una familia

Marilyn Monroe es una gatita de una belleza icónica, su nombre hace alusión a una de las grandes estrellas del cine de la historia ya que cerca de su hocico tiene lo que parece ser un lunar muy parecido a la desaparecida artista, es una gatita adulta muy independiente, limpia, cariñosa, ama ronronear, las siestas y comer.

Es una gatita adulta muy independiente, limpia, cariñosa, ama ronronear, las siestas y comer Foto: Facebook Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX

Si deseas cambiar su mundo y darle el hogar que merece lleno de amor y respeto puedes escribir a gatitosasalvo@yahoo.com o contactar al Facebook Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX, recuerda que debes de seguir un protocolo de adopción ya que se busca que todos los perritos y gatitos rescatados nunca vuelvan a vivir un episodio de violencia o estén en riesgo.

Adoptala y cambia su mundo Foto: Facebook Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX

Phineas fue rescato de un mercado donde lo tenían cruelmente amarrado, busca un hogar digno y amoroso

Phineas fue rescatado por Unidos por los Michis de un mercado donde a él y a su hermano los tenían amarrados y en pésimas condiciones. Ahora ya está fuerte y deseando un hogar donde reciba todo el amor que merece. Es un macho de un año y cinco meses, completamente sano, esterilizado, desparasitado y vacunado. A pesar de la terrible pesadilla que vivió con los humanos decidió darles una segunda oportunidad esperando no ser decepcionado, es bonachón y cariñoso. Es importante que sea hijo único o tener un hermano gatuno sociable, ni territorial, ni miedoso.

Phineas se encontraba en un mercado amarrado junto a su hermano Foto: Facebook Nala&Lucca Adopciones

Se lleva a domicilio como parte del protocolo responsable en Ciudad de México, se requiere INE, formato y seguimiento. Si deseas ser parte de un nuevo y amoroso capitulo en su vida escribe a Facebook Nala&Lucca Adopciones.

Phineas espera encontrar mucho amor y respeto en su nuevo hogar Foto: Facebook Nala&Lucca Adopciones

Paloma es sobreviviente de TVT y tras 15 quimioterapias esta sana y dispuesta a dar mucho amor

Blanca Paloma es una peludita hermosa de 4 años aprox. Padeció TVT y se le aplicaron 15 quimioterapias, con las cuales lo venció. Actualmente goza de buena salud, solo debe tener tratamiento homeopático de por vida para que continúe estando muy bien.

Blanca Paloma padeció TVT y se le aplicaron 15 quimioterapias, hoy esta recuperada Foto: Instagram adopciones.greta

Es súper sociable, noble y muy amorosa. Energía media, súper agradecida. Si la quieres adoptar llena el formato de adopcio´n en el Instagram de Adopciones Greta, no te arrepentirás de darle una oportunidad. Blanca Paloma tiene unas manchitas al estilo dalmata que la hacen única Foto: Instagram adopciones.greta

Chiquita, una pequeña de 3 años que no quiere volver a las calles y ama la compañía

Chiquita es una pequeña hembra de talla chica, de tres años de edad aproximadamente, con un pelaje blanco muy elegante y pequeñas y discretas manchas cafés. Se encuentra esterilizada, desparasitada y convive con otros perros de todos los tamaños. Chiquita fue encontrada en las calles y no quiere volver a vivir una pesadilla igual Foto: Facebook Rescate Animal

Tiene un carácter muy bonito carácter, le gusta acompañarte mientras haces tus tareas sentada en tu regazo o a un lado mientras ves la tele o desayunas. Es tranquila, amorosa, le gusta que la acaricien. Lo mejor es que es muy limpia y hace sus necesidades afuera en el patio y se espera a que la saquen a pasear. Chiquita ama la compañía y será tu mejor amiga Foto: Facebook Rescate Animal

Fue encontrada vagando por la calle solita perdida no se sabe si se escapó o si fue abandonada. Cuando se encontró tenía muy buenas condiciones físicas y así continúa. Si te interesa darle un hogar amoroso, comunícate al 442 474 2264 con Arturo o a la página de Facebook de Rescate Animal. Chiquita está en Querétaro, pero puede ser trasladada a la CDMX.

Dará fue abandonada porque ya no podía tener más crías, es adorable y no ha perdido la fe en la humanidad

Dará fue abandonada por su familia porque se mudaron de casa y dijeron que ya no sirve para tener perritos, además de que la despreciaron por ya no tener varios dientitos, la dejaron con un suéter viejo, un plato de croquetas y entre su popo; lloró mucho, tenía mucho miedo. Todos los hijos de Dará fueron vendidos y a ella la abandonaron cuando ya no logró dar más crías Foto: Facebook Adopta un ángel

Dará es de talla pequeña, todos sus hijos fueron vendidos,. Dará es una hermosa perrita mix yorkshire de 6 años de edad, vacunada desparasitada y esterilizada convive con gatos y perritos, ideal para vivir en departamento, pesa solo cuatro kilos. A Dará la abandonaron con un suéter, croquetas y entre su excremento en una casa Foto: Facebook Adopta un ángel

Busca una familia responsable y comprometida, con mucha paciencia y tolerancia para educarla con amor y respeto, que tenga tiempo para salir a pasear y a jugar con más perritos. Lo más importante es que sea un miembro de familia, para vivir en interiores no patios ni azoteas, sólo en CDMX y área metropolitana. Si deseas darle un hogar llena el formulario de adopción y contacta el Facebook Adopta un ángel.

Sigue leyendo:

Relacionan a Shakira con la muerte de más de 100 gatos en Colombia