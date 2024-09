Este es el ÚLTIMO DÍA de la exposición de 31 Minutos en el Museo Franz Mayer de la CDMX | FECHA

La exposición del famoso programa chileno 31 Minutos en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México ha sido todo un éxito, pues ha logrado reunir a chicos y grandes, causando euforia entre los fanáticos quienes cada semana asisten a visitar a sus marionetas favoritas, describiendo la exhibición como una experiencia única que nadie se puede perder.

Por desgracia, todo lo bueno tiene un final, y esta no es la excepción, pues la exposición de 31 Minutos está por cerrar su ciclo en la CDMX, ya que de acuerdo con el calendario de actividades del evento, la exhibición estará disponible hasta el domingo 29 de septiembre, siendo la última fecha en la que se podrá disfrutar de esta muestra, por lo que si aún no has podido asistir, todavía estás a tiempo.

La exhibición de 31 Minutos ha logrado reunir a chicos y grandes

Foto: Captura de pantalla

Museo 31 Minutos: horarios y precio de las entradas

La exposición de 31 Minutos en el Museo Franz Mayer abre sus puertas al público de martes a domingo en un horario de las 10:00 de la mañana a las 17:00 horas de la tarde. El costo de las entradas varía dependiendo de la edad del visitante, asimismo, hay descuentos para aquellos que cuenten con credenciales vigentes, a continuación te compartimos la lista completa.

Menores de 6 años entran gratis

De 7 a 17 años: 90 pesos

A partir de 18 años: 180 pesos

Afiliados, estudiantes, maestros e INAPAM 90 pesos (Indispensable presentar en la taquilla su credencial vigente).

Puedes adquirir tus boletos directamente en las taquillas del museo o si prefieres evitar las filas, puedes comprarlos en línea a través de su página https://franzmayer.org.mx/museo-31/, en donde podrás observar a detalle todas las fechas disponibles.