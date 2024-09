¡Ya eres mexicano! Woojin baila el "Gallinazo" y presume su dulce favorito tras su visita a México: VIDEO

Hermano coreano, ya eres mexicano. Pero más que mexa, quedó claro que Woojin sabe cómo crear ambiente en su conciertos, algo que sus fans sabían desde hace mucho con los vides que veían de él en otras partes del mundo y que confirmaron por su propia cuenta el pasado fin de semana cuando regresó a México en un par de conciertos en Monterrey y la Ciudad de México. Aunque ambos shows dejaron momentos inolvidables, fue en el norte donde causó revuelo al recordar a Mario Bezares, ¡por petición de sus fans!

En pleno show y tras haber cantado varios de sus éxitos, así como intercambiar algunas palabras con el público, todos los presentes comenzaron a gritar "Gallinazo, Gallinazo", esto ante la fiebre que ha despertado Mario Bezares en 2024, donde tras entrar a La Casa de los Famosos México ha enamorado a millones de personas que incluso han convocado a este peculiar baile en plazas públicas de Monterrey y la CDMX. Aunque era poca la posibilidad que una estrella de k-pop terminara complaciendo esta petición, Woojin se lo cumplió a sus fans.

Tras el éxito del pasado fin de semana, los videos del concierto se han hecho virales en redes sociales, especialmente en TikTok, donde los asistentes presumieron cómo tras escuchar la insistencia del público, el cantante coreano terminó por imitar las alas de una gallina al doblar sus brazos y colocarlos a la altura del torso, además que con aleteos acompañó un movimiento de cabeza como el de este animal y que también vemos en el clásico baile de Mario Bezares.

¡El staff le enseñó a bailar! (Foto: TikTok @amieljk.97)

Woojin baila el "Gallinazo" en su concierto de Monterrey, ¿es team Mar?

En distintos videos que circulan en TikTok se ve al cantante arriba del escenario y contemplando a sus cientos de fans que estaban presentes en el tour "Like The Way"; en medio de gritos las mexicanas le pidieron a su "oppa" que bailara el "Gallinazo" y aunque al principio parecía que Woojin no entendía a qué se referían, observó detenidamente al público para después empezar a hacer el baile que los mexicanos conocemos mejor que nadie.

"Empezamos a gritar 'El Gallinazo' y él miró al staff y este le enseñó qué paso era JAJAJA, después ya lo hizo", explicó en TikTok la cuenta @wonh.042 y quien posteó el video viral.

Por supuesto, el baile de Woojin no estuvo idéntico al de Mario Bezares, quien además de imitar el movimiento de una gallina se tira al suelo con pequeños saltos. El momento causó revuelo en redes sociales, donde además se hicieron edits con la canción y voz de Mario Bezares. Recordemos que la popularidad reciente del esposo de Brenda Bezares viene de su participación en La Casa de los Famosos México, donde ha cautivado al público con su chispa, además que ya es uno de los favoritos para ganar la competencia.

Mientras bailaba también se escuchaban los gritos de, ¡Mayito, Mayito, Mayito! (Foto: TikTok @wonh.042)

De esta manera muchos fans aseguraron que el intérprete surcoreano se declaró Team Mar para apoyar a Mayito, pero también al resto del equipo, es decir, Gala Montes, Arath de la Torre, Birggitte Bozzo y Karime Pindter. Este momento que ya es viral en redes, dejó comentarios como: "puro team Woojin, Woojin súper buena onda, Woojin fue el único que fue a abrazar a Mayito", "nunca creí ver a un coreano bailar el Gallinazo", "el Gallinazo internacional", "dejen de pedir señales jaja", "él bien sacado de onda, pero obedeciendo para hacerlas felices", "es puro ambiente" y "Woojin apoyando a Mayito".

Woojin presume su amor por México comiendo dulces, este es su favorito

En su paso por México, Woojin no sólo cautivó a las fans con sus conciertos, sino también porque mostró que de verdad se tomó el tiempo de conocer el país tanto como con algunas salidas, como probando la comida. En un video que compartió el propio cantante, reveló que aunque no suele comer demasiados snacks, en su paso por el territorio azteca se enamoró de unas galletas que todos conocemos.

"No como muchos snacks, pero este es un único snack. Es como una galleta, se siente como un malvavisco sobre una galleta; el malvavisco y coco y fresa. Esto es muy bueno, es tan único, es bueno", se escucha decir al famoso mientras sostiene un paquete de galletas Arcoíris.

Así se demostró cautivado por esta golosina. (Foto: TikTok @woos.heart)

