Mujer se hace viral tras ir a la estética por un cambio de look y salir idéntica a Sofía Vergara: VIDEO

Imagínate que en más de 30 años jamás cambiaste el tono de tu cabello y el día que decides que es momento de llevar un nuevo look el resultado no sólo te sorprende a ti, sino a todo el Internet. Esto fue lo que le pasó a una mujer que tras a ir a la estética para llevar unas mechas castañas con rubio claro, terminó pareciéndose a Sofía Vergara, tanto que en la sección de comentarios no se habla de otra cosa.

Fue en TikTok donde se compartió el caso de esta mujer que se moría de ganas por dejar su melena en manos de Kelvy Herdandez, una creadora de contenido que es muy viral en la plataforma de videos por las transformaciones que les hace a sus clientas, especialmente después de teñirles el cabello y al igual que en otras ocasiones no defraudó. En esta ocasión atendió a una clienta que se había ganado una renovación de look que hasta el momento cuenta con más de cinco millones de reproducciones.

Así se veía antes de renovarse el color del cabello. (Foto: TikTok @kelvybrulee)

En el clip se ve contando a la mujer que en 30 años siempre ha llevado la "misma personalidad" en su cabellera, algo que sorprende a la estilista, quien en las primeras palabras que le compartió a la "doble" de Sofía Vergara le aseguró que al salir de la estética sería "otra mujer". Tras aceptar que estaba lista para un cambio, la clienta explicó que si no era en manos de Kelvy no se haría el cambio de imagen, pero por fortuna consiguió la cita.

Tras el corte de toma de la mujer todavía con su melena castaña, se aprecia el cambio de imagen en el que ya se ve a la mujer viral con los ojos cerrados y frente al espejo para finalmente abrirlos y notarse irreconocible. Su rostro de asombro con las cejas elevadas y la boca abierta para después cubrirse la cara con las manos y dejar ver sólo sus ojos con una enorme sonrisa fue el momento que cautivó en redes.

Y así salió tras su radical cambio de imagen. (Foto: TikTok @kelvybrulee)

El cambio de imagen son unas mechas castañas claras con rubio en las puntas y en los mechones más cercanos al rostro, y tras verse simplemente dijo "me veo muy diferente" y afirmando, "parezco otra persona". Luego de las imágenes virales la sección de comentarios del video se llenó de mensajes comparativos con Sofía Vergara.

"Sofía Vergara entra al chat", "ya con el cambio se parece a Sofía Vergara", "entró Marta y salió Sofía Vergara, quiero ir a ese salón", "Sofía Vergara y Gloria Trevi, bella", "qué bella se ve" y "se ve igual a Sofía Vergara" son algunos de los mensajes del video viral.