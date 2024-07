Un embarazo, problemas de salud y suerte con el dinero: ¿cómo le irá a Leo en agosto de 2024?

Esperanza, paz e información. Estas tres palabras resumen cómo le irá a los Leo durante el mes de agosto de 2024, una temporada en la que ya se avecinan cambios para todos los signos del zodiaco, pero que llegarán de la mejor manera para los nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto; de hecho, muchas de las personas de este signo iniciarán su mes de cumpleaños con las mejores noticas. Eso sí, hay algunas advertencias que debes de conocer, ¡escucha el mensaje de los astros!

Horóscopo de agosto 2024: ¿Cómo le irá a Leo?

La lectura del tarot de Alejandro Mayor para el horóscopo de agosto 2024 dejan como las cartas del mes el 10 de bastos, cinco de bastos y ocho de oro, mismas que son piezas clave y fundamentales para el crecimiento de este signo en las semanas venideras. De acuerdo con el experto, lo que esta lectura indica es el interés por la paz en el amor y el progreso económico, por lo que muchas personas bajo este signo se concentrarán en las finanzas y en los temas del corazón.

Descubre cuáles son tus cartas del mes. (Foto: Pexels)

¿Cuál es la personalidad de Leo este mes?

Algo que caracteriza a los Leo es su energía y carisma, así como su enorme entusiasmo y formas de inspirar a los otros; sin embargo, para el octavo mes del año deberán de tener cuidado, pues no tendrán el mejor ánimo para enfrentar las cosas. De hecho, es probable que sientan que su humor está a la defensiva, especialmente con temas relacionados al pasado, pero es importante volver a recuperar la confianza en sí mismos para superar esta mala racha y afrontar esos aspectos negativos de la mejor manera.

Las distracciones y la falta de concentración también se harán presentes, así que trata de llevarlo de la mejor manera, pues los astros y tus ángeles están de tu lado, pero primero tienes que soltar esto negativo para cargarte de suerte.

Agosto 2024: ¿Cómo le va a Leo en el amor?

La suerte de Leo en el amor está relacionada con lo anterior, es decir, que tendrán que abrirse y soltar las cosas del pasado que les causaron daño, dolor o enojo para volver a prosperar, pues más que el amor no llegue a las personas de este signo, no están abriendo los ojos a lo que pasa a su al rededor. Sobre ello el tarotista explica que "hay personas que están enojadas por la falta de tiempo que tú les dedicas" y no es por falta de tiempo, sino que intentas sobrellevar tus responsabilidades.

Procura descansar más en las próximas semanas. (Foto: Pexels)

Por otro lado, los celos estarán presentes este mes de agosto de 2024, aunque no de tu parte, sino de los otros hacia a ti, algo que puede terminar por crear un ambiente pesado y hostil en tu vida, ¡así que pon límites y exige claridad en tus relaciones! Además, algunos nacidos bajo este signo deben de tener cuidado con personas que les quieren hacer una mala jugada, ¡pero han notado que no te pueden ni controlar ni manipular!

¿Cómo le irá a Leo en la salud en agosto?

Mientras lo económico pinta de maravilla para los Leo, en los temas de salud el panorama es completamente distinto y de hecho hay algunas preocupaciones que tienes y que debes de atender ya mismo; las cartas para el mes de agosto indican que este signo debe tener cuidado con alimentos y bebidas, pues será una temporada en la que puedan subir de peso. Según el experto, para otros los temas de salud tendrán buenas noticias como es el caso de un embarazo.

Estas próximas semanas concéntrate en descansar más y cuidar tus horas de sueño, pues de lo contrario comenzarás a notar cambios importantes en tu bienestar y salud. ¡Recuerda que tu prioridad eres tú! Este mal descanso puede estar relacionado con el insomnio por escuchar de más, así que deja de lado las críticas y procura otorgarte mayor confianza.