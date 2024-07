Actor de Marvel confiesa sentirse decepcionado por ver a Robert Downey Jr de regreso, "Me rompe el corazón"

Jonathan Majors era el villano principal de esta fase del Universo Cinematográfico de Marvel, quien luego de ser declarado culpable de agresión en contra de su pareja, fue despedido de Marvel Studios, perdiendo a su personaje y además la oportunidad de ser el gran villano de este universo.

Dejando a la deriva lo que habían construido en la serie de Loki y la película odiada por muchos, Ant-Man and the Wasp: Quantum Manía, dejando un universo algo complicado, por el hecho de no saber qué pasaría con el personaje de Kang, quien prometía ser uno de los villanos más importantes ahora, pues se esperaba estuviera a la altura de Thanos.

¿Qué dijo Jonathan Majors sobre Robert Downey Jr.?

Tras ser despedido de su papel como Kang, uno de los villanos para la siguiente fase de Marvel ha tratado de limpiar su imagen para poder volver a interpretar a este personaje en las películas de Marvel; sin embargo, parece que sus esfuerzos fueron en vano, ya que pareciera que ya no será utilizado.

Y es que en la pasada San Diego Comic-Con, fue anunciado el nuevo rumbo de las películas de Marvel, trayendo de regreso a los hermanos Anthony y Joe Russo, quienes dirigieron las dos últimas películas de los Avengers: Endgame e Infinity War, dejando para el final uno de los anuncios más emocionantes de este mundo.

Robert Downey Jr. hizo su triunfal entrada como el nuevo villano de Marvel, pues así como en 2025 llegará la primera película de los 4 Fantásticos con Pedro Pascal y Vanessa Kirby siendo los estelares, por lo que el nuevo Doctor Doom será el actor ganador del Oscar.

Algo que a Jonathan Majors no le encanto, pues, como se ha visto, la película de Avengers: Kang Dynasty fue reemplazada por Doomsday, donde se nos introducirá al actor que una vez fue el héroe más respetado como el villano; sin embargo, a pesar de la emoción, parece que sí está molesto por perder su papel.

Ya que en una entrevista para TMZ declaró que le rompe el corazón el camino que ha tomado Marvel con este universo, lo que ha generado un descontento en el actor, agregando que ama interpretar a Kang, aunque Doom también es un personaje muy interesante.