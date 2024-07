Joven revela que su novia lo dejó por "ser pobre" e invitarle tortas de mortadela, manda profundo mensaje: "que no les pase como a mí"

Bien dicen que al enamorarnos no sólo tenemos que hacerlo con los ojos, es decir, con lo que podemos ver, sino con todo aquello que va mucho más allá y que nos permite ver todo aquello que no está relacionado a la belleza o a la riqueza, pues la personalidad y los sentimientos de una persona también son decisivos para saber si nos quedamos o es mejor partir de una relación. Así lo confirmó un joven que se hizo viral tras contar que su novia, ahora ex, lo terminó por "ser pobre".

Novia deja a su novio por prepararle tortas de mortadela: "me dejaron por ser pobre"

La triste y viral historia que te contamos hoy, ocurrió en el 2022, pero en las últimas horas se ha hecho tendencia de nueva cuenta en redes sociales, donde muchos reaccionaron burlándose de la situación, mientras que muchos otros le externaron su total apoyo al joven y aunque le dieron el apoyo tras tener el corazón roto por el truene con su novia, le aseguraron que fue lo mejor, ya que nadie debe hacer menos lo que podemos ofrecer, por ejemplo, unas tortas de mortadela con refresco.

A través de redes sociales el joven compartió su testimonio sobre la mala experiencia que tuvo con su expareja y no dudó en mandar un mensaje reflexivo en el que le pidió a las personas que siempre muestren su auténtico yo y que además siempre se fijen de quién se están enamorando, ya que en algún punto se pueden llevar una gran desilusión, tal y como le ocurrió a él. Sin más, dio detalles de cómo fue que por preparar este sencillo, pero sabroso, preparado.

"Me gustaría que por medio de esta publicación sepan que cuando conozcan a alguien les vayan de frente, diciendo la vida que tienen, que nos les pase como a mí que me dejaron por ser pobre", dijo.

El joven, quien también es cortador de césped y gasta el poco dinero que obtiene para pagar sus estudios, aclaró que un día, cuando iba a conocer a sus suegros compró pan, queso y mortadela para preparar las tortas y acompañarlas con un par de refrescos, su novia lo terminó. ¿La razón?, supuestamente por "pobre", pero fue para lo que le alcanzó.

"Quizás si yo le hubiese contado que era un simple cortador de césped ella no se hubiera fijado en mí, ni yo haberme enamorado de ella. Seguramente ella va a ver esta publicación, por eso no quiero dar nombres", finalizó en el menaje en el que compartió una foto de su sencillo y humilde menú.