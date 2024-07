"Ignorante": Tunden a Mona por su respuesta a seguidora con cáncer que le pidió una peluca

Mona fue tachada de ignorante por no saber lo que hacen las quimioterapias IG: newfashionbeautymonareal

Mona Colegas se convirtió en un foco de burlas y críticas después de responderle a una fan que le pidió una peluca por haber perdido el pelo debido a que le dio cáncer. La influencer no comprendió que el motivo de la pérdida de cabello estaba relacionada al tratamiento al que se tuvo que someter para curarse de la enfermedad. Mona pensó se lo había arrancado.

Si bien es cierto que la reacción de a creadora de contenido fue ofrecerle una peluca que no le queda bien, el problema fue que después de ese comentario comenzó a expresarle que no debía arrancárselo y que ella no sabría que haría si se queda pelona. Esto fue lo que causó la indignación de la gente, ya que no entendió que el motivo de querer la peluca era por las consecuencias de la quimioterapia.

Mona fue tachada de ignorante por no saber las consecuencias del tratamiento contra el cáncer (IG: newfashionbeautymonareal)

Tunden a Mona por no saber las consecuencias de las quimioterapias

Mona se encontraba realizando un directo cuando decidió leer uno de los comentarios de sus fans. La creadora de contenido se sorprendió al leer que su seguidora se había quedado sin pelo debido al cáncer, pero todo parece indicar que la influencer sólo se quedó con la parte donde dice que perdió el pelo, ya que su reacción causó indignación entre las personas en redes sociales. Algunos llegaron a pensar que se trata de un personaje y no puede ser tan ignorante.

"Mona yo quiero que me apoyes con una peluca porque me dio cáncer y se me cayó mi cabello", leyó la influencer en medio del directo. Su primera reacción fue de sorpresa, ya que no podía creer que hubiera perdido todo su pelo. El problema fue que nunca dejó claro que había entendido que el problema de su fan ocurrió por el tratamiento para tratar el cáncer.

"Mira, es que no te lo hubieras arranado, pero si quieres te puedo dar esta (enseña una peluca rubia). Con esta yo me veo muy rara, pero mira... sabes qué es triste cuando una se queda sin pelo. Yo, la verdad, tendría miedo de quedarme pelona", contestó a la petición de su fan.

Mona le dijo que no se arranara el pelo (IG: newfashionbeautymonareal)

Gente en redes sociales tunde a Mona por "ignorante"

Después de ver el video donde deja claro que no sabe nada del tratamiento contra el cáncer, la gente no dudó en arremeter contra ella en redes sociales. Algunas personas se cuestionaron el motivo por el que seguían a personas como Mona. Consideran una verdadera tristeza el que este tipo de contenido sea el más visto en la actualidad.

"La Mona no carbura", "Gente ignorante en serio, mientras ella se haciéndose cada día más rica es una estu---pida", "Yo no entiendo como pueden seguir a este tipo de gente que no tiene gramo de cerebro de verdad. Que tristeza que este tipo de contenido sea lo que más se ve en la actualidad", expresaron los internautas a través de redes sociales para dejar clara su inconformidad por el contenido que aparece en redes sociales e internet.