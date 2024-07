¿Inician las rivalidades en LCDLF? Gala Montes confiesa quién no le cae bien dentro de la casa, esta es la razón

Gala le reveló a Briggi quien no le cae bien dentro de la casa TT: lacasafamososmx

La Casa de los Famosos México ya superó las primeras 48 horas de haber comenzado y las polémicas ya empiezan a hacerse presentes entre los habitantes de la casa. Ahora es momento de presentar la que podría ser la primera rivalidad en la casa. Gala ya dejó claro quien no le cae bien y le dio sus motivos a Briggi. La actriz ya pintos su raya con una de sus compañeras previo a la primera gala de nominación.

Gala Montes es una mujer con mucho temperamento y personalidad, por lo que se espera que no se quede callada cuando algo no le parece. Con tan solo dos días ya dejó claro que hay una persona dentro de la casa que no le cae bien y tiene claro que no puede convivir mucho tiempo con ella gracia a su forma de ser. ¿Se gestará la primera rivalidad dentro de La Casa de los Famosos México 2?

Sigue leyendo:

La amenaza de Adrián Marcelo a sus los habitantes de La Casa de los Famosos México si lo nominan: VIDEO

Maryfer Centeno dice que Ricardo Peralta se peleará con Adrián Marcelo, ¿quién será el líder en LCDLF 2?

Gala ya tiene claro quien no será su amiga dentro de la casa (IG: galamontes)

Gala Montes tiene claro con quien no se va a llevar dentro de LCDLFM

Después de liberarse previo a entrar a La Casa de los Famosos México, los fans de Gala Montes no sabían con que se iban a encontrar, una mujer tranquila y sin ganas de buscar pelea o alguien que no se iba a dejar de nada y de nadie. Ahora, con dos días de haber ingresado a la casa, parece que ya dejó clara su postura. Inclusive ya dijo con quien no se va a llevar en la casa.

Gala le contó a Briggi que no puede con la forma de ser de Gomita, por lo que no se va a llevar con ella. La actriz le contó a su amiga sus motivos y Bozzo le contó lo que le había dicho la influencer sobre lo ocurrido con Montes, Gomita dejó claro que es muy sentimental y que iba a llorar.

"No me gusta hablar con gente que no deja hablar. Me da hue... Es como que me desgasta", comenzó gala su charla con Briggi que sin pensarlo le dijo: "Gomita está que se sintió un poco mal güey porque pues le dijiste eso y me dijo: 'Es que a mí me dan ganas de llorar porque soy muy sentimental', expresaron las concursantes.

Gala tiene claro que no se va a llevar con Gomita porque habla mucho (IG: galamontes)

El motivo por el que se inició la pelea entre Gala y Gomita

El tema por el que casi llora la influencer fue porque Montes le dijo que no hiciera trampa, pero en un tono no tan sutil. Briggi le dejó claro a Gomita que así es Gala y que es una mujer que nunca se va a quedar callada y que ella decide si se va a tomar las cosas personales o no porque seguro seguirán ocurriendo esta clase de enfrentamientos durante los retos que se presentarán en el reality.

Después de aclarar el punto por el que Gomita casi llora, Briggi confesó que se lleva muy bien con ella y siente que tiene una gran personalidad, pero con Gala no ha logrado conectar. Como la influecer habla mucho, Montes no se ha acercado a hablar con ella, le estresa que siempre esté diciendo algo y prefiere no hablar con ella.