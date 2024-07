VIDEO: sujeto hace maniobras de escapismo con tal de no mojarse sus tenis al bajar del auto

En el mundo del escapismo, hemos visto de todo: desde Houdini saliendo de una camisa de fuerza hasta David Blaine atrapado en una caja de cristal. Pero el último maestro del escapismo es un hombre común, con una misión muy específica: ¡no mojarse los tenis al bajar del auto! Este héroe del asfalto nos ha dado una lección de destreza, ingenio y, sobre todo, un amor inquebrantable por su calzado que ha hecho reír a todos los internautas que han visto su video.

Sigue leyendo:

Perrito se hace viral por invitar a "comer" a sus peluches, así los acerca al plato: VIDEO

VIDEO: Niño de la escolta se vuelve viral por matar un alacrán durante los honores a la bandera

La forma más ingeniosa para no mojarse los tenis con los charcos

Las lluvias nos han traído un sinfín de momentos en donde demostramos que el ingenio mexa no tiene límites, uno de ellos se volvió viral a través de Twitter (ahora X) y nos muestra a un hombre en una situación que muchas personas considerarían cotidiana, pero él la convierte en un espectáculo digno de un mago profesional, pues al enfrentarse a un charco al bajar de su coche, este desconocido no opta por la típica estrategia de saltar o caminar con cuidado. No, él se sumerge en una serie de maniobras que desafiaban la lógica y la física.

La coreografía, la precisión y la creatividad de sus movimientos han dejado a los espectadores asombrados y divertidos.

Fotografía: X@EdgarNunezM

En el video, se puede ver al hombre abriendo la puerta del auto y asumiendo que el charco que amenaza sus preciosos tenis, por lo que en lugar de mojarlos, decide salir del coche con una pirueta digna de un contorsionista y es que con movimientos calculados, logra cerrar la puerta del auto mientras se apoya sobre sus manos y mantiene el equilibro en la misma posición hasta que logra llegar a la banqueta con sus zapatos secos y relucientes.

Fue el más equilibrado con tal de no mojarse los tenis

La reaccion de las redes sociales

Como era de esperarse, estas curiosas imágenes se volvieron virales en Twitter y las personas que soltaron una carcajada al ver la habilidad del hombre no tardaron en dejar unos cuantos comentarios aplaudiendo la creatividad del hombre y haciendo mofa de su exótica forma de enfrentar las intensas lluvias; algunas de las opiniones más populares han sido: