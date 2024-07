Perrito se hace viral por invitar a "comer" a sus peluches, así los acerca al plato: VIDEO

¿Los videos de perritos son tus favoritos? No te juzgamos, los nuestros también lo son y es por ello que hoy te compartimos un clip que es mega viral en redes sociales por lo tierno y amoroso que resulta, pues muestra a un cachorrito a la hora de la comida junto a su hermano lomito; sin embargo, verlos comer croquetas no es lo más importante, ya que lo que se robó el corazón de los internautas es que el perrito siempre lleva a sus peluches.

Sin importar los invita a comer. (Foto: Facebook Animesabinas)

Perro invita a comer a sus peluches todos los días

A través de Facebook se compartió un video que ya es viral por lo bonito que resulta y es que en él se ve a dos perritos de talla pequeña comiendo en sus respectivos platitos de croqueta; sin embargo, lo que resulta poco convencional es que ellos no están solos. En la toma se aprecia cómo uno de los cachorritos llega corriendo mientras lleva un peluche en el hocico y lo suelta junto al plato.

El momento es viral. (Foto: Facebook Animesabinas)

La toma es tan perfecta que incluso parece que el lomito acomoda la boca del peluche sobre el plato para que también pueda comer. Pero si pensabas que este momento era perfecto, ¡te equivocas!, pues es una recopilación de distintos momentos en los que el can ha hecho lo mismo una y otra vez. Primero aparece el perrito con un elefante rosa, después con un elefante gris, seguido de un puercoespín, un dragón, un oso y finalmente un caracol.

VIDEO: perrito lleva a sus peluches a comer todos los días

"Te quiero mucho perrito que invita a comer a sus peluches", fue el mensaje que escribió la cuenta de Facebook que compartió el divertido y tierno momento; mientras que los internautas también reaccionaron con todo tipo de comentarios, entre ellos: "*se come la croquetita que tira el otro*", "Yo también invitaría a mis amigos si supiera que no comen", "Es sorprendente como todos lo peluches quedan con la boca en el plato" y "Este perrito tiene más peluche de los que yo he tenido en todos estos años de vida".