El autismo es considerado una discapacidad, pero es, más bien, una condición de vida. Esta forma de vida no se puede saber viendo físicamente a alguien y tampoco se puede percibir de inmediato, se diagnostica después de un tiempo. Algunos creen que las personas que tienen autismo no reciben el reconocimiento que merecen, por eso cada 2 de abril se conmemora el día de la concientización del autismo.

El 18 de diciembre del 2007 en un congreso de las Naciones Unidas se propuso que el 2 de abril sería el día del autismo y comenzó a conmemorarse en el 2008.

El trastorno del espectro autista se define en tres categorías: autismo, síndrome de asperger y trastorno generalizado del desarrollo especificado.

Algunas condiciones de quienes viven en el espectro autista son que no entienda cuando le están hablando a ellos, que no hable o balbucee en los primeros 18 meses de vida, que no preste atención, que tenga conductas repetitivas y atípicas, entre otros.

El autismo, al igual que el asperger, se caracteriza porque quienes lo tienen se centran mucho en un tema y en ocasiones quieren saber todo sobre él.

En México se estima que 1 de cada 115 niños forman parte del espectro autista, es decir el 1%; en España se estima que 1 de cada 100 viven con autismo y en el mundo son 1 de cada 160. Algunas organizaciones en México señalan que cada año nacen 2,600 personas con autismo.

A veces el autismo se relaciona con un coeficiente intelectual más bajo, pero esto es un prejuicio y, debido a ello, algunas personas que viven en el espectro autista son víctimas de acoso y violencia escolar o falta de oportunidades laborales.

En el extremo contrario, algunas personas consideran que quienes viven en algún nivel del espectro autista tienen un coeficiente intelectual elevado, como genios.

Una señal común para identificar al autismo es el color azul.

Diferentes organizaciones trabajan el autismo, como Autism Speaks, Clínica Mexicana del Autismo, Iluminemos de azul, Liga Colombiana del Autismo, Connections therapy Center, entre otras.

Autism speaks promovió la frase light it up blue (ilumínalo de azul) y es muy usada el 2 de abril.

La organización Iluminemos de azul estuvo involucrada en la película ¿Conoces a Tomás?, que trata el tema del autismo.

La serie Atypical toca el tema del autismo y algunos de los actores que aparecen en ella viven en el espectro autista en la vida real.

Algo muy característico de este síndrome es la imagen del rompecabezas y hay asociaciones que publican imágenes con esto.

En el 2023, durante un partido de futbol en esta fecha, varios jugadores llevaban un moño azul; algunos medios de comunicación ponen un moño azul en la pantalla para ese día.

En el juego Talking Tom 2 anteriormente aparecía una playera del autismo, que se podía conseguir para que el personaje la usara.

Hello Kitty no podía faltar: hay una imagen de la popular gatita con un rompecabezas en el centro, símbolo del autismo.

La película Temple Grandin cuenta la vida de una mujer que existió realmente y que tenía autismo. Otras películas que tratan el tema del autismo son Rain Man, Tan fuerte tan cerca, Mozart y la ballena, entre otras.

En la película Mozart y la ballena el personaje principal tiene una gran obsesión por los números, muchas veces son su tema de conversación y cuando se siente estresado trata de calmarlo memorizando más números.

La obra de teatro basada en el libro El curioso incidente del perro a medianoche trata sobre el autismo.

Se especula que Mabel Pines, de Gravity Falls, tiene autismo.

Hay gente con esta condición que se caracteriza por no ser muy sociable y normalmente hablar solo cuando otros se les pide.

Lauren Faust quería que Twilight Sparkle de My little pony: la magia de la amistad, fuera abiertamente autista, pero Hasbro lo rechazó porque pensó que los niños no lo entenderían, aún así se ha comentado que podría tenerlo por su personalidad.

Hay una cuenta en Twitter que se llama Autistic Character otd.

Sheldon Cooper, de la serie The Big-Bang Theory, es un personaje con autismo.