Filtran imágenes de David Corenswet con el traje de Superman, ¿Cuándo se estrena está nueva versión?

Superman sigue siendo uno de los personajes más queridos en la industria de los cómics, a pesar de no tener las ventas de Batman o Spider-Man, siempre ha sido uno de los favoritos de diferentes generaciones, todo gracias a las primeras interpretaciones de Christopher Reeve en su momento.

Y a pesar de que la versión de Henry Cavill no es la más querida, si es cierto que cuando se anunció que dejaría de ser el hombre de acero muchos fans pelearon y hasta lloraron por su partida, generando una increíble exigencia hacia David Corenswet el nuevo Clark Kent en esta nueva versión de DC.

Sigue leyendo:

Disney+: así se ve el nuevo servicio de streaming con todo el contenido de Star+

Ranma 1/2 tendrá una nueva versión después de 30 años, ¿Cuándo se estrena?

Así se ve David Corenswet como Superman en la nueva película de DC

El universo de DC está siendo revitalizado con una nueva versión con James Gunn luego del fracaso del universo creado y dirigido por Zack Snyder, por lo que al crear una nueva adaptación, con nuevos actores. En el caso de Superman fue elegido David Corenswet como el nuevo hombre de acero.

Ahora la película está en grabaciones por lo que podemos ver por primera vez cómo es que se verá el querido actor como el nuevo Superman, pues en las imágenes filtradas se ve como porta el nuevo diseño de traje para Superman que nos recuerda un poco a los establecidos en Guardianes de la Galaxia.

Mientras que en otra imagen podemos ver cómo es llevado por el personaje de Rick Flag Sr. y unos militares, interpretado por Frank Grillo, así como a María Gabriela de Faria, quien interpreta a The Engineer, personajes muy arraigados a los cómics de DC, por lo que no pasa nada si no los conoces.

Lo que nos ha dejado un poco más de imaginación para saber de qué tratará la película, luego de que el pasado 6 de mayo, James Gunn nos mostrará la primera imagen oficial de Superman, que tuvo muchas críticas debido a que no se podía visualizar de manera clara el traje del hombre de acero.

La película se estrenará en 2025 bajo el título de Superman: Legacy dirigida por James Gunn, a quien le agradecemos por mostrarnos lo mejor de personajes que no conocíamos como los Guardianes de la Galaxia, por lo que al menos podemos esperar una adaptación que sea muy fiel al material original.