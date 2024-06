Horóscopos de Mhoni Vidente de fin de semana del 22 al 23 de junio, salud, dinero y amor

Mhoni Vidente tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este fin de semana. Consulta lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor para los días 21 al 23 de junio.

Aries

Fin de semana de hacerte notar que siempre tu signo tendrá el reconocimiento que necesita para ser le mejor, días de mucha convivencia con tus seres queridos , recuerda que tu signo posee la energía positiva que requiere para que todo mundo tenga algo que ver contigo es decir eres irresistible y tu magnetismo hace que tengas siempre dos o más amores, trata de seguir igual de audaz que el miedo sea tu último recurso que ya casi consigue el éxito que tanto deseas, viernes de estar arreglando asuntos financieros y de trabajo a tu favor, ten cuidado con las envidias de compañeros trata que no sepan nada de tu vida personal, seguirás cosechando amores y estos tres días sin duda de gran romanticismo para tu signo, ya olvidate del pasado encerarlo en una caja y escóndelo que solo te quita pensamientos positivos, tu mejor dia el domingo , tu número mágico el 00,19 tu color rojo fuerte y amarrillo, ve al campo y convive con la naturaleza que eso te ayuda a crecer más en lo espiritual

Tauro

Tres días de transformar tu vida recuerda que tu signo siempre busca lo material y el dinero para ser feliz pero también se complementa con lo espiritual asi que rezale a tu ángel guardián que siempre te acompaña, tendrás una entrada de energía positiva en algo muy importante para ti es decir hacer realidad tus metas, recuerda que eres un signo de mentalidad fuerte que siempre que deseás algo lo consigue pero eso si tiene que dejar a un lado los vicios y malas amistades que solo te quitan energía y tiempo, tiene muchos dotes artísticos pero a veces tu timidez los deja expresarlo por eso trata de sacar ese artista que llevás dentro y explotarlo, viernes de estar en juntas de trabajo y presión laboral asi que se te requiere mucha paciencia y que tangas eso condición de triunfador, sábado y domingo de sentirte muy a gusto contigo mismo por fin dejaste atrás esa etapa de depresión y angustia que empezáis a vivir plenamente, tu mejor dia el sábado , tu número el 01,27, tu color el naranja y amarrillo.

Géminis

Fin de semana de estar con toda la buena actitud de empezar ese curso que neceistas para ser el mejor en tu profesión recuerda que el signo de géminis le gusta estar en la cima de todo lo que se relacione y esta es tu oportunidad de crecimiento económico, pero como eres el gemelo eso te causa muchas contrariedades en ti mismo asi que no lo pienses deja a un lado el auto sabotaje ya emprende tu destino con éxito y deja que las energías positivas invadan tu existencia, son grandes oradores y políticos toma un curso o de liderazgo, en el amor seguirás conociendo personas pero no llega el indicado asi que trata de no desesperarte que nunca vas estar en soledad, este viernes te busca un amor del pasado para pelear asi trata de bloque esa energía negativa y seguir adelante, sábado y domingo de salir con los amigos a convivir y festejar tu cumpleaños, cuidado con los problemas con policías y tránsitos se mas precavido, te llega un dinero extra con los números 13,40, tu color el verde y blanco , tu dia el domingo.

Cáncer

Tres días de sentirte con toda la capacidad de llevar acabo ese negocio que tiene en planes recuerda que el defecto de tu signo es la comunicación y eso te hace presa de envidias y mal de ojo por eso trata de no platicar a nadie hasta que ya lo tengas en manos tu negocio y será muy prospero, fin de semana de tener la intuición muy elevada de saber que está haciendo tu pareja lejos de ti recuerda que no es una suposición no es un hecho asi que habla claramente y di si quieren seguir o no con la relación sentimental, viernes de un estado de ánimo de lo mejor te busca tus compañeros de escuela para una reunión que te vas divertir mucho, mucho cuidado no descuides la salud que es lo más importante que tiene, yo sé que eres algo difícil para el amor pero cuando lo encuentra lo quiere ahogar asi que relajate y vive dia a dia tu vida, tus números de la suerte son 21,33, tu color el amarrillo y rojo tu dia mágico el viernes, celebrás tu cumpleaños saliendo de viaje con tu familia

Leo

Fin de semana de tener un gran enemigo en tu camino el Orgullo recuerda que tu signo es fuerte y líder pero a veces le cuesta trabajo reconocer que se equivoca y más pedir perdón por eso este fin de semana trata de vencer ese enemigo el orgullo y soberbia y sanar tus sentimientos, como buen signo de fuego va ser un fin de semana de diversión y estar saliendo con los amigos a la naturaleza que sin duda para tu signo es una recarga de energía positiva, la vida social para tu signo súper importante necesita sentirse reconocido y rodeado de muchos amigos pero constantemente lo lleva a tener problemas de envidias, tres días de estar resolviendo problemas de tu pasado y más en lo económico, tambien este domingo te invita salir un amor nuevo que va ser muy compatible contigo, haces cambios en tu casa para vivir mejor, arreglás asuntos de tu visa americana, tu números de la suerte son 06,69, tu color el azul fuerte y blanco, tu dia mágico el sábado.

Virgo

Fin de semana de mucho ánimo y de estar rodeado de buenas energías por fin se empieza a linear tu buena suerte y te llegara una sorpresa económica que tanto esperabas para hacer esa comprar de tu casa o coche , en el trabajo el día viernes trata de no pelear con tu compañeros y no les pongas tanta atención para que no te sientas mal, recuerda que tú eres unos del zodiaco que tiene luz propia y eso te ayuda a quitarte muchas energías negativas solo usa agua bendita en la frente , terminás con un amor que era muy problemático y eso va hacer que más tu energía se vuelva más fuerte recuerda no volver con esa persona porque te vuelvas a contaminar de su energía negativa , trata de pagar deudas y no estar con el dicho que mañana recuerda que el dinero que debe uno es un obligación y pagarlo hace que se renueve tu vida , te viene una sorpresa de un regalo que no esperabas , un golpe de suerte el día domingo y será con los números 06,23 tu color es el verde y rojo, te regalan una mascota, te busca para invitarte a un viaje para tu cumpleaños.

Libra

Fin de semana de muchas fiestas y estar con muy buenas personas alrededor tuyo recuerda que siempre va llegar lo que necesitás para ser feliz y estás en tu momento y más por estas en tu mejor etapa de energías positivas así que a disfrutar más de la vida, te regalan una mascota y te invitan a cenar con tu familia trata de no alejarte mucho de tus padres , recuerda tener cuidado con los problemas de trabajo trata de no platicar de nadie manteate al margen recuerda ser más discreto y prudente , en el amor seguirás con la buena racha de conocer personas muy afines contigo y tu signo más compatible es acuario y aries, ten cuidado con el alcohol y vicios trata de controlarlos para después no tengas problemas por el exceso, eres el más encantador de los signos del zodiaco y eso hace que siempre tengas amigos a tu alrededor, tendrás un golpe de suerte el día viernes y será con el número 11,23 tu color es el amarrillo y rojo

Escorpión

Tres días de estar poniendo en orden tus ideas y sentimientos recuerda que el signo de escorpión le duele mucho romper con su pareja y comenzar de nuevo pero cuando ya no se puede estar en paz es mejor tomar decisiones y seguir avanzando en la vida , este viernes vendrá a tu vida una fuerza espiritual en todo lo relacionado en cuestiones de trabajo por eso te recomiendo que te pongas mucho perfume antes de salir de tu casa y te encomiendes a tu ángel guardián y veraz que todo te va ir de lo mejor , si tiene algún problema legal es el momento de solucionarlo con éxito , cuidado con los problemas de intestino y estomago trata de seguir con tu dieta más saludable para que no te enfermes mucho ,tendrás un golpe de suerte en estos días con los números 12,77 y trata de usar mucho el color azul y amarrillo para atraer más la suerte, te invitan a una fiesta este domingo que te vas a divertir de lo mejor así tu con toda la buena actitud de divertirse, entrás a un curso de idiomas en estos días , te busca un amigo para invitarte a un viaje a finales de mes.

Sagitario

. Viernes día especial para tu signo es cuando todas las energías positivas estarán de tu lado y esto te indica que puedes hacer lo que tiene en mente recuerda que el sol y los astros van estar de tu lado, días de irte de viaje recuerda que tu signo es fuego y eso lo hace ser muy apasionado de conocer otras culturas y países , te invitan a ir a una fiesta este sábado tu ve que te vas a divertir mucho , si eres sagitario casado y con hijos van ser unos días de estar pasándolo de lo mejor con ellos recuerda que lo más importante es la familia ,a los sagitarios que están solteros les va venir un amor del signo de Aries o Libra que va ser muy compatible contigo , tendrás un golpe de suerte con los números 15,40 y trata de usar más el color rojo y naranja para estimular tu suerte , ya no regreses con amores del pasado es mejor ya cerrar ese página y empezar de nuevo en otra parte, ya no le des importancia a lo que dicen de ti recuerda que tu energía es muy fuerte y eso causa envidia.

Capricornio

Fin de semana de tomar decisiones firmes en tu vida personal recuerda que tu signo va estar atravesando por fuertes energías encontradas en tu vida amorosa así que trata de analizar bien lo que es mejor para tu vida y tomar la decisión con que pareja quedarte para ser feliz que tu signos más compatibles van ser Aries y Libra , viernes de juntas de trabajo para reacomodar tus proyectos trata de quitarte estrés y concentrarte en lo que necesitás para realizarte y tener éxito , haces unos pagos de tu tarjeta de crédito, un amigo te va estar pidiendo un consejo por causa de un divorcio, trata de cuidarte de las envidias y mal de ojo recuerda que tu signo siempre va brillar y eso les molesta a los demás asi protegete con agua bendita en la nuca y ponerse mucho perfume antes de salir de casa , se más cuidadoso con tus gastos, tu golpe de suerte va ser con los números 30,99 tu color es el amarrillo y rojo, domingo de salir con tus amigos y familia a una fiesta, no tengas miedo al qué dirán tu sigue asi de original que eso hace que seas tan triunfador.

Acuario

Fin de semana de buena suerte en tu vida sobre todo de reinventarse en el amor recuerda que tu signo le hace mucho bien vivir una relación amorosa y este es el momento de dejarse querer ,recuerda que los acuario le ponen muchos pretextos a su relación de pareja pero en estos días se te va llegar el amor verdadero , trata de pagar deudas de tu tarjeta de crédito para que no tengas problemas en tu futuro , ya no le platiques a nadie tus problemas recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal así trata de ser más discreto , tramites de salir de viaje para visitar familiares , este viernes tendrás a comprar ropa y cambiar el look, trata de recordar de no ser tan impulsivo y enojón en tu trabajo recuerda que él se enoja pierde trata o aprende a ser más consciente de lo que comentás o los demás , salir el domingo a pasear y tomar aire fresco para tu energía positiva se multiplique , un amigo se está enamorando de ti es del signo libra o tauro trata de aclarar la situación y no jugar con los sentimientos de los demás, tendrás un golpe de suerte con los números 16,88 y trata de jugarlo el domingo tu color es el amarrillo y azul.

Piscis

Fin de semana de estar saliendo mucho con los amigos va a ser unos días de mucha diversión para tu signo y estar conociendo personas muy compatibles contigo, pero en cuestiones amorosas seguirás con un coraje guardado así trata de hablar con tu pareja y explicar lo que paso y llegar a un acuerdo para que pueda estar en paz recuerda que tu signo es muy rencoroso y eso nada más enferma tu espíritu así que debes de aprender a liberarte de esa situación y avanzar en tu vida personal , te llega la invitación de salir de viaje en estos días tu ve te va ayudar mucho en renovar energías , trata de seguir queriéndote mucho recuerda que lo mejor que tiene piscis es ver por el mismo y con la rutina de ejercicio y la buena alimentación que eso te va ayudar a verte de lo mejor, te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 28,90 y trata de usar más el color blanco que eso te ayudar a tener más abundancia , te regalan una mascota , decide arreglar tu cuarto y pintar tu casa , a los piscis que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de cáncer o virgo que va ser muy compatible contigo.