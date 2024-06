Canelo Álvarez mantiene el título indiscutido, logra acuerdo con William School

La promotora del retador cubano William Scull, anunció que su representado llegó a un acuerdo con el campeón indiscutido de peso supermedio, Saúl "Canelo" Álvarez.

Scull, con un récord impecable de 22 victorias y 9 nocauts, es actualmente el principal contendiente en la categoría de 168 libras según la Federación Internacional de Boxeo (IBF) y el organismo dio el ultimátum al mexicano para que lo enfrentara, bajo riesgo de perder ese cinturón.

Sigue leyendo:

Murió el piloto Lorenzo Somaschini, tenía solo nueve años de edad

¡Orgullo mexicano! Carlos Ortiz y Abraham Ancer obtienen su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024

El organismo dio el ultimátum al mexicano. Foto: Especial

Aún se desconoce si el "acuerdo" alcanzado es para fijar una fecha de combate o simplemente un pacto donde Scull recibiría una compensación económica mientras Álvarez enfrenta a otro rival para la fecha de septiembre.

Al ser campeón indiscutido, Canelo tiene al año la obligación de enfrentar al retador mandatorio de cada uno de los organismos y por eso se ve en la necesidad de pactar, para garantizar los mejores espectáculos posibles.

Scull ha declarado su firme intención de pelear por todos los cinturones

"Quiero demostrar a la gente que soy su retador obligatorio de la IBF por una razón", dijo la semana pasada. "No vengo solo por un día de paga, vengo por todos los cinturones". A pesar de su ambición, Scull no está clasificado entre los 15 primeros por otros organismos sancionadores ni por The Ring.

Se espera que Canelo Álvarez, con un récord de 61 victorias, 2 derrotas y 2 empates, y 39 nocauts, revele los detalles de este acuerdo en breve. Los seguidores del boxeo aguardan con interés el próximo movimiento del campeón mexicano, que podría definir el futuro de la categoría de peso supermedio.

Otro peleador que está esperando también la resolución de Álvarez, es el contendiente del Consejo Mundial de Boxeo, David Benavidez, que en el fin de semana en peso semicompleto, venció por decisión unánime al excampeón ucraniano Oleksandr Gvozdyk.

BRC