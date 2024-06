Disney tiene preparada la segunda parte de 'Intensamente' y con ella el poner a todos los fans de las películas anidadas recorriendo todas las salas de cine de México, pero antes de disfrutar de esta cinta, es momento de hablar de las palomeras y vasos coleccionables que sacará Cinépolis, ya que están listos para apoderarse del dinero de los fans de este largometraje animado.

Si eres de los que no pudo estar en la preventa por no tener la tarjeta de Cinépolis todavía puedes hacerte con uno de los vasos o palomeras conmemorativas, eso sí, no será tan fácil como los que acudieron a la preventa el pasado 12 de junio. Para este jueves, 13 de junio ya se puso a la venta toda la mercancía coleccionable de 'Intensamente 2', por lo que sólo queda revelar el precio y algunos de los diseños que se podrán adquirir.

Cinépolis ya está listo para vivir la fiebre de 'Intensamente 2' (Cinépolis)

¿Cuánto cuestan los vasos y palomeras de 'Intensamente 2'?

El precio de los productos coleccionables de la nueva película de Disney no son tan elevados como se podría pensar después de ver el diseño que eligieron. La que más llama la atención es la palomera, ya que tiene la forma de 'Tristeza', la emoción que más llamó la atención en la primera película.

Para todos aquellos que quieran hacerse con la palomera de 'Tristeza' deberán estar preparados para pagar 390 pesos. Se tiene que mencionar que este recipiente para palomitas viene con tapa y no parece, a simple vista. que se trata de una palomera. En otras palabras, puede quedar perfecto como parte de la decoración de tu cuarto o de la sala de televisión. La palomera viene con palomitas clásicas.

En el caso de los vasos existen varios diseño, ya que hicieron una vaso para algunas de las emociones de la primera película como de la nueva. Para todos aquellos quieran uno de estos coleccionables deberán pagar 199 pesos por cada uno. Un detalle importante es que viene con hielos reutilizables

Los precios de los vasos y la palomera de 'Intensamente 2' (Cinépolis)

Por último, para todos aquellos que no estén interesados en hacerse con ninguno de estos productos, pero quieran unirse a la fiebre de los productos de 'Intensamente 2' pueden comprar las palomitas de caramelo edición especial. Se trata de un producto que tendrá palomitas de colores y un empaque con un rostro dónde se podrán ver las palomitas. Esta presentación tiene un precio de 115 pesos. Recuerda correr al Cinépolis más cercano, ya que los productos están volando.