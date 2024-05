¿Qué le podría pasar a Antonio Barrul, el boxeador, que le pegó a hombre en el estreno de Garfield?

Un cine en León, España, se volvió viral debido a una pelea que protagonizaron dos hombres. El motivo de la pelea habría sido que uno de ellos se puso violento contra su mujer y su hijo durante el estreno de Garfield. Al ver como le gritaba, un hombre le pidió que se fuera y dejara a la gene en paz. Esto terminó en amenazas y posteriormente en golpes. Ahora, días después de lo ocurrido en el cine, se reveló que el caballero que defendió a la familia agredida es un boxeador.

Con la información de que el hombre que golpeó al señor que maltrataba a su familia e increpaba contra todos en el cine, se dio a conocer a las pocas horas de hacerse viral lo ocurrido durante el estreno de Garfield. Antonio Barrul fue el encargado de 'calma' a golpes al señor que violentaba a su mujer y a su hijo. Ahora, después de revelarse su identidad, Antonio podría ser castigado por ser un boxeador profesional. Se tiene que recordar que los profesionales son considerados como armas blancas.

Sigue leyendo:

Así fue la lujosa fiesta del Canelo Álvarez tras su pelea, con invitados como Luis R y Eduin Caz en un exclusivo antro en Las Vegas

Esto es lo que opinó Óscar de la Hoya sobre la victoria de Canelo a Munguía

Antonio Barrul fue el boxeador que se agarró a golpes a un hombre en el cine (IG: antoniobarrul_)

¿Cuáles son las posibles sanciones para Antonio Barrul por golpear al hombre en el cine?

El boxeador ofreció una disculpas por lo ocurrido en el cine al poco tiempo de terminar la escena y posteriormente realizó una disculpa en un programa de TV, pero esto no dejaba de lado la posibilidad de recibir una sanción por parte de la Federación de Boxeo e inclusive alguna judicial. Esto es lo que le podría pasar a Antonio Barrul por haber golpeado a un hombre en el cine.

Al tratarse de un boxeador profesional, se dice que estas personas son consideradas como armas blancas, es decir, que valen lo mismo que si una persona hiciera daño con un cuchillo a otro. Ahora, Barrul podría recibir una dura sanción por reducir a golpes al violento hombre en el cine. Eso sí, el boxeador aseguró que contra agresores de mujeres y niños no se debe tener contemplaciones y no se arrepiente de haberlo golpeado.

Antonio Barrul y su familia (IG: antoniobarrul_)

Para Antonio la violencia no está justificada y ofreció dos disculpas, pero esto no sería suficiente para no recibir algún tipo de castigo por sus actos en el cine. La Federación de Boxeo podría retirarle la licencia como boxeador por agarrarse a golpes fuera del ring o podría enfrentar cargos judiciales.

La Federación no le quitará la licencia

De acuerdo con información de Relevo, la Federación de Boxeo no le quitará la licencia a pesar de haber soltado golpes con el puño cerrado en un cine de León. A pesar de que en la Federación rechazan la violencia, descartan la posibilidad de quitarle la licencia. El único motivo por el que la Federación le podría quitar la licencia es por alguna indicación judicial.

Se tiene que recordar que los boxeadores tienen prohibido golpear con el puño cerrado a civiles o a otros boxeadores fuera del ring. El motivo es que sus puños son considerados como armas blancas.