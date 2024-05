Boxeador que golpeó a un hombre en un cine de León da su versión: "No paraba con las amenazas"

En redes sociales se hizo viral la golpiza que un sujeto le propinó a otro en plena función de cine por agredir a su esposa, más tarde se dio a conocer que el boxeador español Antonio Barrul fue quien no dudó en defender a la mujer por lo que dio su versión de lo ocurrido confirmando que recibió amenazas e insultos del hombre que no dejaba de gritarle a su pareja, aunque fue hasta que la sujetó del cuello cuando el resto de los presentes en la sala intervinieron.

Antonio Barrul golpeó a un sujeto que agredía a su esposa

El pasado fin de semana se difundió en redes sociales el video de una intensa pelea ocurrida en una sala de cine de la ciudad de León, en España, donde, de acuerdo con testigos, un hombre que vestía chaleco llegó con una "actitud agresiva" hacia su esposa. Durante la función éste le habría levantado la voz más de una vez a la mujer, por lo que Barrul se dirigió a él para pedirle amablemente que abandonara la sala.

En su lugar, Antonio Barrul recibió amenazas y provocaciones que, tras una fuerte discusión, dieron origen a la pelea y así lo relató el propio boxeador en un clip con el que da su versión de lo ocurrido y pide disculpas puntualizando en que está en contra de la violencia de género.

"Tenía amenazas hacia ella, ella se intentabas separar, pero él continuó (…) En el forcejeó él pegó un golpe a una niña, entonces yo ya no me pude contener, me levanté y le dije que se marchara, que eso que estaba haciendo delante de niños no era normal y entonces él se volvió loco (…) Llega a tal punto que no me pude contener más, porque a un maltratado no hay que dejarle ceder en ningún momento, estoy en contra de la violencia de género al 100 por 100 y esto no se puede consentir. A todos esos niños que hayan visto mi video, que la violencia no tiene ningún tipo de justificación”.

Federación de boxeo apoya a Barrul

Aunque Antonio Barrul recibió el reconocimiento de gran parte de los internautas, otros indicaron que no debía usar sus conocimientos fuera del ring y ante esto la presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León, Arantxa Lorenzo, externó su total apoyo al pugilista destacando que, aunque no están de acuerdo con el uso de la violencia, en este caso se empleó para ayudar a una mujer que era agredida.

“La Federación apoya incondicionalmente a Antonio Barrul. La actitud de Antonio saliendo en defensa de una mujer que estaba siendo maltratada es encomiable. Ojalá otras mujeres que, por desgracia, puedan verse en esa misma situación pudieran encontrarse a un boxeador como Antonio ayudándolas. De ninguna manera hemos contemplado actual a nivel de sanción, todo lo contrario, actuó en una situación complicada de auxilio de una persona”, declaró Lorenzo al medio local Diario de León.