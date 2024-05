Primos se pelean por la herencia; la triste verdad detrás del VIDEO que se hizo viral en redes

Desde hace unas semanas se volvió viral, en redes sociales, un video que muestra una discusión verbal entre un hombre y una mujer. En la grabación viral se escucha al hombre gritar "tráeme a tu güey" en repetidas ocasiones, lo que alertó a los internautas sobre la violencia de género. Ahora, luego de que el sujeto enfrentó acusaciones de agresor, él rompió el silencio y a través de TikTok relató lo que en realidad sucedió tras las imágenes que han causado indignación en plataformas digitales.

En el video viral se ve al hombre golpeando a un árbol en repetidas ocasiones, mientras que una mujer (con blusa naranja) parece estar provocándolo. En la grabación se escucha al sujeto decir "tráeme a tu güey", a la vez que golpea un poste y arremete contra las personas que lo graban. Por estos hechos, los internautas se lanzaron en su contra, acusándolo de ejercer violencia de género contra la mujer, a quien señalaron como una posible víctima.

Pelea viral habría sido ocasionada por una herencia

El hombre se volvió viral luego de que el video se compartió en redes sociales. Foto: captura de pantalla.

Ahora, en medio de los mensajes de odio que ha recibido, el hombre - quien se identificó como Fredo - rompió el silencio y contó su versión de los hechos, explicando las causas por las que arremetió contra la mujer, quien en realidad no es su pareja, sino que es una de sus familiares. Según el testimonio del sujeto, que aparece en el video, todo habría sido ocasionado por una herencia que derivó en un pleito familiar y la mujer (de blusa naranja) sería su prima.

El sujeto reveló que hace dos años falleció su madre y a tan solo unos días del funeral, su tío - quien supuestamente grabó el video viral - apareció en su casa y ha tratado de despojarlo de la vivienda. "Al tercer día de que falleció mi mamá, empezaron con todo esto de las peleas y las discusiones. No me dejaron vivir el duelo de mi mamá", dijo el hombre al explicar los motivos por los que reaccionó de forma violenta al ser molestado por sus familiares.

Esta es la explicación de la pelea que se hizo viral en redes

El hombre detalló lo que en realidad ocurrió detrás de cámaras. Foto: captura de pantalla.

Fredo relató que su tío y sus demás familiares acudieron ese día a su casa para provocarlo, buscando que él reaccionara de forma violenta y golpeara a su prima, para así demandarlo por violencia de género y quitarle la casa de su madre. No obstante, él aseguró que jamás la golpeó y se contuvo para no empeorar la situación. No obstante, denunció que no ha parado el acoso por parte de sus familiares, por lo que pidió el apoyo de las autoridades para detener el problema y evitar que su tío y su prima sigan acercándose a él.

"Las personas que perdieron a un padre me van a entender y van a ver que estás en un momento muy duro de tu vida, y ellos no lo ven, esas personas no lo ven por que están enfermas de ambición, la ambición les hace pensar cosas que no le sirven en su cabeza", sentenció el hombre. Luego de que su explicación se difundió en TikTok, decenas de internautas le pidieron perdón por haber sacado las cosas de contexto y haber especulado en su contra, sin saber cuál era la realidad detrás de las imágenes; los internautas se unieron en su favor y exhortaron a las autoridades a intervenir en el caso y ayudar al hombre.