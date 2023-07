VIDEO: Joven se pelea con su maestra en plena graduación y se hace viral

En los últimos días se ha hecho viral en diferentes redes sociales, principalmente TikTok y Twitter, un video que muestra a una joven que en plena graduación pelea por el micrófono con una de las maestras de su escuela. El clip ha recibido una gran cantidad de comentarios, y ha abierto un debate con respecto al racismo, pues la estudiante asegura que fue discriminada por su color de piel, y por eso actuó de esa forma.

La mujer involucrada en el altercado, de nombre Kadia Iman explicó lo sucedido en sus redes sociales, en las que dijo que la maestra que tenía el micrófono para que los estudiantes graduados se presentarán no la dejó terminar de hablar, y que notó que hizo lo mismo con otras personas de raza negra, por lo que se sintió discriminada, y decidió arrebatarle el aparato de audio para hacerse escuchar.

En el video que se hizo viral en plataformas como TikTok se ve a la joven arrebatándole un micrófono de la mano a un miembro del personal mientras sus compañeros graduados hacían fila para recibir sus diplomas en La Guardia Community College, localizada en Queens, Nueva York.

"Quiero el micrófono. No me gusta cómo me arrebataste el micrófono de la mano y hoy va a ser todo sobre mí. No me dejaste tener mi momento", se escucha gritar a Iman.