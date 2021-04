VIDEO VIRAL: Boxeador muere en pleno ring tras pelea clandestina

El boxeador amateur, Jonas de Andrade Carvalho, murió luego de haber participado en una función clandestina celebrada el sábado pasado en el estado de Piauí, en Brasil, donde, debido las condiciones ocasionadas por la pandemia de Covid-19, se tiene prohibida la realización de eventos donde se generan aglomeraciones de personas.

De acuerdo con información emitida por medios locales, el boxeador apodado como Guerrero de Luz, murió por consecuencia de los impactos recibidos durante su participación en el evento denominado “Desafío Combate”.

En las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia que el boxeador de peso pesado recibe una gran cantidad de golpes en la cabeza, por lo que cae noqueado sobre la lona, sin embargo, momentos después se reincorpora y vuelve a la acción únicamente para recibir otra tanda de golpes en la cabeza.

Tras la paliza que recibió, el hombre que funge como réferi detiene la pelea para que “Guerrero de Luz” reciba atención en su esquina, es aquí donde el drama incrementó pues el boxeador no es capaz de mantenerse en pie y al intentar salir del ring cae inconsciente y los miembros de su equipo lo ayudan salir.

Se informó que el púgil de 34 años fue trasladado a un hospital, sin embargo, se confirmó su muerte horas más tarde y se detalló que perdió la vida debido a una lesión en el cráneo producida por los golpes recibidos durante su pelea.

Por su parte, Danys Queiroz, presidente del Consejo Regional de Educación Física informó que el evento se realizó clandestinamente, además cuestionó la asistencia médica del lugar.

“La federación de peleas no autorizó el evento. No hay evento de prueba. El evento ocurrió en violación del protocolo de pandemia del gobierno. Fue un evento completamente ilegal. No tenía autorización de la secretaría de seguridad para que sucediera. No hubo asistencia médica en el lugar, no hubo ambulancia. En las imágenes, él es tomado en sus brazos, cuando podría haber sido atendido”, mencionó Quiroz para los medios locales.

TERESINA, PIAUI

Um evento de boxe em Teresina, realizado na noite de sábado, terminou em morte. O lutador "Guerreiro da Luz", Jonas de Andrade Carvalho, morreu após passar mal durante uma das lutas da competição chamada "Desafio Combate - o Retorno pic.twitter.com/mKIAmHGgUn — DJ MARCÃO CAUSADOR. (@DCausador) April 25, 2021

