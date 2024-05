Salud digital: expedientes y recetas electrónicas revolucionarán el sistema de salud en México

La atención médica en México podría estar a punto de cambiar con la entrada de los expedientes digitales. Para entender la magnitud y revolución que esto podría ser, El Heraldo Digital conversó con Osiris López Rojas, gerente de vinculación a la salud en GS1 México, una organización que lidera la estandarización de códigos de barras y mensajes electrónicos en el país. La experta reveló que este ecosistema dinámico y complejo ofrecerá beneficios tangibles a pacientes y profesionales médicos.

Un expediente médico digital es un registro electrónico que recopila toda la información de salud de un paciente de manera organizada y accesible. Este documento digital incluye datos como historial médico, resultados de pruebas, diagnósticos, tratamientos, y medicación, lo que permite a los profesionales de la salud acceder rápidamente a información crucial para proporcionar una atención eficiente y precisa. Además, facilita la coordinación entre distintos especialistas y mejora la seguridad del paciente al reducir errores asociados con la documentación en papel.

Salud digital: podría ser una revolución

Osiris considera que la salud digital no es solo un término de moda, sino un cambio de paradigma en la gestión y prestación de servicios de salud. "Se vincularán fabricantes de medicamentos, distribuidores, farmacias, médicos y pacientes de una manera amigable y estandarizada", explicó. Este sistema permitirá que una receta médica pueda ser emitida electrónicamente y vinculada a un expediente clínico digital, facilitando el seguimiento del tratamiento y la realización de teleconsultas sin necesidad de desplazarse físicamente.

Uno de los principales beneficios es la eficiencia en la gestión de inventarios. Según López Rojas, la interoperabilidad entre los diferentes actores puede llevar a una reducción del 20% en el inventario de productos físicos en farmacias, pero porque se eliminarán aquellos que no tenga demanda. Esta reducción no solo optimiza la compra y distribución de medicamentos, sino que también garantiza la disponibilidad de los mismos en zonas donde antes no llegaban.

Además, la digitalización permite un control más riguroso y una mejor planificación en la compra de medicamentos. "Podemos llegar a saber la cantidad exacta de piezas de productos por zona y época del año, lo que evitará la duplicidad y a su vez una distribución correcta", sostuvo. Esta precisión también ayuda a reducir el riesgo de irregularidades en la venta de medicamentos y permite la implementación de sistemas de alerta ante posibles fraudes o en un mal reabastecimiento en recetas médicas.

La salud digital echará mano de la Inteligencia Artificial

Un aspecto crucial de la salud digital es la seguridad de los datos. "Hoy día existen muchos sistemas que ya han desarrollado estos protocolos de seguridad, especialmente en el sector financiero, que pueden ser replicados en el ámbito de la salud", explicó López Rojas. Asegurar la confidencialidad y la integridad de los datos es fundamental para ganar la confianza de los pacientes y profesionales médicos en el uso de estas nuevas tecnologías.

Además, la inteligencia artificial (IA) juega un papel cada vez más importante en la salud digital. Aunque en México aún no se ha adoptado ampliamente, en países como Estados Unidos ya se utiliza para analizar patrones en radiografías y otros estudios médicos, lo cual ayuda a los especialistas a realizar diagnósticos más precisos y personalizados. "La IA está aquí a la vuelta de la esquina y seguramente la empezaremos a utilizar pronto, pero primero debemos estandarizar el lenguaje y los datos para que sea efectiva", afirmó López Rojas.

Salud digital, ¿qué retos deben superarse?

Implementar la salud digital en México no está exento de desafíos. Uno de los principales es la necesidad de estandarizar los códigos de identificación de productos y enfermedades para que haya una comunicación efectiva a lo largo de toda la cadena de suministro. Además, es crucial revisar y adaptar la legislación actual para permitir el uso de recetas médicas electrónicas y expedientes clínicos digitales de manera segura y eficiente.

Otro reto es la infraestructura tecnológica, especialmente en zonas con acceso limitado a internet. Sin embargo, la colaboración entre el sector público y privado es esencial para superar estos obstáculos y asegurar que todos los mexicanos puedan beneficiarse de la salud digital. “En la medida en que nosotros como pacientes le empecemos a solicitar. Seguramente será mucho más fácil adoptar todo este ecosistema en México”, concluyó la experta.